金曲歌后喪父又遭狂粉騷擾 暴瘦畫面網心疼：拜託補一下

金曲歌后曹雅雯。（圖／阿爾發音樂提供、翻攝自曹雅雯 臉書）

金曲歌后曹雅雯去年6月經歷父親過世的打擊後，身心飽受煎熬，加上長期遭到新加坡籍粉絲跟蹤騷擾，生活壓力沉重。近日，她身形明顯消瘦，引起粉絲關注。曹雅雯日前在社群平台分享生活片段，曝光自己在老家試吃新口味洋芋片的影片，不少網友看到她纖瘦的身影直呼「太瘦了吧！」，對她的健康感到擔憂。

曹雅雯在臉書分享的影片中，綁著沖天炮髮型、戴著大大的眼鏡，品嚐新口味洋芋片。特殊口味讓她露出皺眉困惑的表情，隨後將洋芋片遞給母親試吃。影片中，她的外型也格外引人注意，相比過去，明顯消瘦許多，纖細身形與以往模樣差異明顯，讓粉絲更為擔心她的健康狀態。

影片曝光後，網友紛紛留言表達關心：「瘦成這樣，好可怕」、「生病了嗎！這瘦的怪怪的」、「她壓力太大了」、「雅雯姐，太瘦了啦！不要吃不營養的食物，那不健康啦！多吃營養的食物啦！這樣才會健康！」、「雅雯變更瘦了，要好好吃飯哦，很喜歡聽你唱歌」、「怎麼變那麼瘦」、「太瘦了吧！拜託補一下吧！」，留言展現出粉絲對她健康的高度關注。

曹雅雯除了面對喪父之痛，近年還遭到新加坡籍粉絲長期跟蹤騷擾，造成極大精神壓力。自去年起，該粉絲多次透過社群平台與現場活動騷擾她，迫使曹雅雯向法院聲請跟騷保護令，以維護自身安全與生活安寧。

