金曲歌后官靈芝揭詐騙陰謀被罵三字經 同台愛女拍廣告反詐

官靈芝和女兒林沛蕎首度一起拍廣告。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

金曲客語歌后官靈芝攜手女兒、新生代創作歌手林沛蕎投入拍攝反詐騙公益廣告，母女倆過往有合唱經驗，卻是第一次一起拍廣告，台詞也置入簡單客語。林沛蕎提到拍攝廣告與熟悉的音樂領域不同，尤其表情管理要做好，挑戰聲音表情來傳達演繹；官靈芝則有多次音樂劇的演出經驗，演起來游刃有餘。

工作鮮少一起同台的母女倆，為了呼籲民眾防詐，接到邀請時義不容辭表示一定要共同參與。官靈芝曾經接過通知得獎的詐騙電話，要她提供相關的身分資料供得獎核對，因為沒有參與任何活動所以第一時間就有所警覺，對方詐騙無果還反罵她三字經，甚至當天還一直傳騷擾簡訊，她笑說很少看到詐騙集團會那麼認真花時間在沒有受騙的人身上。

林沛蕎最常遇到的是LINE被盜用後的詐騙，偽裝成朋友身分要她幫忙，但因為語氣等等太不像友人所以產生懷疑。兩人提到自己的防詐撇步是「不貪心、不好奇」，有疑慮的話可以撥打165專線。

聊到近況，官靈芝近期與素有「亞洲流行音樂教父」之稱的鮑比達一起合作演出，雖然是在她擅長演唱的爵士領域，但因為有鮑比達老師的編曲與即興使爵士樂更加流行與生活化。林沛蕎則是在發行第一張個人創作專輯《Chill 幻》時就入圍金曲獎，目前也持續創作為第二張專輯做籌備。

官靈芝和女兒林沛蕎都有遇過詐騙，好險沒上當。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導