金曲歌后宣布懷二寶 拚試管幸運「一次就中」

舞思愛去年拿下金曲最佳原住民歌手，今年更是雙喜臨門，一個是新專輯正式開工，另一個則是她終於如願懷上第二胎，也圓了大女兒許了五年的生日願望。因為工作忙碌的關係，加上夫妻兩人想要孩子的心太強烈，便商量好做試管，沒想到一次就中，讓她直呼太幸運，年底的計劃也已經安排好，這次懷孕身體十分健康，肚子的孩子非常配合媽媽的作息和行程，工作絲毫沒有任何影響，將會到雲林參加跨年晚會。

舞思愛表示：「現在已經 9 歲的女兒，從4歲時因為看到同學們都有手足，她也渴望有個玩伴，於是在那之後的每年生日願望都是『想要有一個弟弟或妹妹』。」對於工作忙碌的她備孕不是太容易，夫妻倆也到今年才開始積極「做人」，兩人討論後決定做試管，沒想到一次就中，幸運之餘她也覺得：「經歷了整個過程也才懂得，每個生命得來不易。」

這次孕期什麼問題都沒有，舞思愛如常進行所有工作。不過和第一次懷孕不太一樣的是，現在更注重飲控跟健身的維持，發現膚況比較好，吃的口味也較以前清淡，心態上更為放鬆，預產期是明年的4、5月，她笑說：「二寶小名叫『一烈』，是原住民歡呼語，每次叫寶寶的名字就像在歡呼一樣，女兒也很喜歡，我現在就是好好的享受孕期，準備新專輯，一起開心的迎接跟我一樣金牛座的一烈就行了。」

