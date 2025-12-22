金曲歌后成「躺平大體」震撼畫面曝光 好友見縫合痕跡情緒潰堤：長眠還是辣

阿喜劇中（上）親自為艾怡良沐浴，見胸前縫合疤痕情緒崩潰。六魚文創提供

金曲歌后艾怡良在《整形過後》中演大體親自上陣，在胸前畫上解剖後縫合的特效妝，躺上冰冷檯面，成為全劇最令人屏息的畫面之一。艾怡良形容當戲中媽媽應采靈替她穿上襪子的那一刻，內心情緒翻湧，「好像回到小時候，變成那個需要被照顧、被愛的小孩。」

雖然鏡頭裡無法有任何表情，但艾怡良內心極度波動，「一個女子經歷過愛情、也擁有過財富，最後卻還是躺平了。這次拍完，讓我更珍惜身邊的人給我的愛，因為不想等到最後一刻，才發現原來有這麼多人愛著你。」

廣告 廣告

與艾怡良對戲的阿喜（林育品），在劇中同樣挑戰高強度情緒場面。阿喜回憶第一次看到完成大體化妝的艾怡良時，直呼好不習慣：「她真的太白了，一開始我甚至不太敢看她。」

《整形過後》艾怡良（左）親自演大體，阿喜這場戲也多次情緒潰堤。六魚文創提供

導演拋出超大挑戰！阿喜驚呼：當場嚇死

正式開拍第一次碰面時，阿喜更是情緒瞬間潰堤，反而抓不到角色該有的冷靜。更讓阿喜難忘的是，大體身上被解剖、重新縫合的痕跡，「一方面覺得朋友就算長眠了還是好辣，一方面又真的很捨不得。」

就在情緒已經極度拉扯時，導演又給了更大的挑戰，要求她邊替艾怡良化妝、邊唱對方的歌〈Forever Young〉。阿喜苦笑說：「我當場嚇死，那首歌在現場單曲循環播了成千上萬次，每唱一次，我努力藏好的情緒就又被翻開一次。」成為拍攝過程中最難以抽離的一場戲。



回到原文

更多鏡報報導

艾怡良震撼「上圍全露」！為愛整形盼「扶正」 感嘆吐真實心聲：女性要獨立

金曲歌后公然袒胸露乳！豪放喊：沒障礙 手伸富商褲檔「觸蕉」被虧精神抖擻

胡小禎激吻男友！女兒爆料：看過很多次 Emma拍吻戲不讓爸媽來現場