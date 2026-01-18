金曲歌后方怡萍回鄉發表新歌

從小在台南長大的今曲歌后方怡萍在故鄉舉辦新專輯「萍凡尚真」發表會。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

睽違兩年半，出身台南的金曲歌后方怡萍再度推出新專輯「萍凡尚真」，十八日中午在力挺她的欣代唱片支持下，於福爾摩沙飯店舉辦席開近百桌的新專輯發表會，並與和歌迷同歡。

以台語歌曲「愛人的船入港」竄紅的歌手方怡萍，接連推出一卡手指、連杯酒、福氣啦、緣份、第九月台等多首膾炙人口的歌曲，紅遍大街小巷，是許多年輕族群到ＫＴＶ必點的歌曲。

睽違兩年多再發新片，方怡萍最感謝的還是欣代唱片公司，當年她的第一張專輯也由欣代操刀，從台語歌壇美少女到歌壇大姐大，方怡萍也自知在目前ＣＤ市場景氣如此低迷之際，再發片誠屬不易，為將累積兩年半的能量從家鄉再出發，她特地建議在台南舉辦第一場新歌發表會，沒想到攜老扶幼的歌迷如此捧場，除近百桌坐無虛席，還有很多以前的歌迷上台獻花、邀合照，讓她非常感動。

方怡萍早期和已故的台語歌手高向鵬合作過數首膾炙人口的情歌，如今老友已遠離，方怡萍不勝欷歔，十八日特別和另一歌手「梓華」合唱以前和高向鵬合唱的「歌壇情伴」向老友致意。

方怡萍表示，現在唱片市場景氣低迷，發行台語歌更需要勇氣，因此新歌必需有所突破，才能拚出流量和ＫＴＶ的點歌率，因此，此張新專輯做了很多突破，比如首次將台語歌融入京劇概念，嘗試將台語歌打入對岸市場。

十八日「萍凡尚真」新歌發表會由台南在地「富立衛星電視台」知名主持人安忠操力主持，全程在衛星電視直播，並邀請紅人榜二十關「凍憨歌手」高佳群、新生代演歌王子梓華、田帥、上明等多名歌手助陣，讓整張專輯呈現多元豐富度，也期待讓台語唱片市場走出一片新的格局。