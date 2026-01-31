金曲歌后曬現況嚇壞！「被跟蹤又喪父」 網心疼：瘦到好可怕

金曲歌后曹雅雯。（圖／翻攝自曹雅雯臉書）





金曲歌后曹雅雯長期被一名新加坡籍女粉絲跟蹤騷擾，雖然有申請保護令，但依舊有被圍堵，造成極大的心理壓力，而去年她還遭喪父之痛，讓不少粉絲心疼，但她依舊堅強起來，並偶爾和粉絲以社群互動。豈料，昨（30日）曹雅雯分享一段約1分鐘的零食試吃影片，整個人瘦到如剩骨頭讓人備感擔憂。

曹雅雯昨日在社群分享自己試吃生啤酒口味的洋芋片，戴著大框架的眼睛、隨意將短髮綁成蘋果頭，整個人十分悠閒的模樣，雖然影片內容主要休閒有趣，但卻引發粉絲擔憂。

金曲歌后曹雅雯整個人瘦到只剩骨頭。（圖／翻攝自曹雅雯臉書）

可以看見曹雅雯整個人瘦到沒有肉，眼鏡都快比臉大，讓粉絲紛紛在留言區讓她要健康，直呼：「妳瘦的讓人覺得好可怕，好像生病了」、「瘦成這樣，好可怕」、「怎麼變那麼瘦？肉肉的較好看」、「現在瘦的好像生病怎麼那麼瘦，身體要顧好，多吃點營養的東西！」

