金曲歌后曹雅雯遭女粉跨海糾纏 衛武營漏抓她...2警遭懲處

新加坡籍劉姓女歌迷騷擾金曲歌后曹雅雯，12月3日在高雄違反保護令被捕羈押。消息傳出，有網友踢爆劉女曾於11月30日出現於高雄衛武營曹雅雯的公益演唱會，當時2名員警到場卻未逮捕劉女，質疑警方不當。高雄市警局今天對2警員各記2次申誡處分。

據了解，曹雅雯去年在新加坡演唱後，劉姓女粉便屢傳送電子郵件騷擾曹雅雯，曹雅雯回國後不堪其擾，向法院聲請跟騷保護令獲准。劉女卻執意追星，今年4月4日從新加坡來台，恐嚇、跟蹤騷擾曹雅雯，分別在6月5日、10月16日，經新北、台北地院各判6個月徒刑，得易科罰金，尚未對她執行驅逐出境。

12月3日晚間曹雅雯於高雄長庚醫院舉辦公益演唱會活動，高雄市警仁武分局接獲經紀團隊反映，指劉女揚言滋騷會場，警方以劉女違反保護令及違反跟騷法罪嫌逮捕她，移送橋頭地檢署，經檢察官聲押獲准。

劉女騷擾曹雅雯令經紀公司頭疼，有網友還透露11月30日曾錄到劉女出現曹雅雯在衛武營的演唱會場，今天凌晨將影像貼網，稱劉女已違反保護令，但見警察到場竟說「沒鬧事不需要抓」，這名網友不滿說，「保護令限制100公尺難界定？難不成要我拿尺量給你看嗎？」還說，「難道法院發的保護令是發心酸的？」

高雄市警鳳山分局得悉網友質疑，表示曹雅雯已獲新北地院核發保護令在案，2名員警對保護令「認知錯誤」，程序上確實有精進檢討之處，依規定對2名執勤員警各懲處申誡2次，並將劉女在衛武營涉嫌違反保護令部分，函送橋檢查辦。

