金曲歌后曾心梅自帶氣場！搭6男合唱「聲」勢浩大
中視《綜藝一級棒》最新一集邀來「金曲歌后」曾心梅，久違亮相的她開場便帶來代表作〈感情用一半〉，接著與許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、沈建豪、吳俊宏合唱〈西北雨請你慢且落〉，一連串金曲炒熱棚內氣氛。身為兩座金曲獎得主的曾心梅氣場滿滿，這讓康康心有不平地說：「人家都說入圍就是得獎，這根本是『黑白講』，完全是安慰人的。」眾人聽了猛笑還一邊安撫他「不要生氣」。
為了迎接金曲歌后曾心梅駕到，製作單位也安排一連串金曲熱歌選，先由陳隨意、吳俊宏詮釋〈偷偷愛著妳〉；沈建豪、李子森帶來〈失敗英雄〉；陳怡婷、賴慧如合唱〈水潑落地難收回〉；最後吳申梅、蕭玉芬挑戰經典〈舞女〉，歌藝大突破，展現唱將實力。其中欣賞完〈舞女〉演出後，許志豪笑說：「蕭玉芬像剛上班；吳申梅則是開心到迫不及待要去上班，是我看過最敬業的舞女。」吳申梅則透露自己其實是「學陳孟賢」，還稱他為老師，此話立馬讓陳孟賢跳出來反駁：「妳竟然說我是妳老師？妳們剛剛那種搖，搖得很不夠意思。要是換我唱，康哥絕對馬上『打賞』！」說完直接示範一段「舞女進階版」，擺動電臀，眼神妖媚到位，眾人一致封他為「舞女天花板」。
見藝人個個使出渾身解數，曾心梅根本難以選擇：「我很久沒來上節目，你們這樣讓我一來就要做壞人！8位都那麼會唱，麻煩給我8個讚（牌）。」接著再由陳孟賢演唱「作陣彼一暝」、許志豪選唱「不曾說愛你」，而沈建豪則挑了費玉清名曲〈今夜擱再想你〉，他一開口便驚豔全場，歌聲鏗鏘有力，連演唱實力不分軒輊的許志豪、陳孟賢都自嘆「失色」，曾心梅也大為驚艷：「這次來擔任評審真的大開眼界，大家都太會唱了，這一單元我要用一鳴驚人來點評。」
新一集節目每一段都高潮迭起，光是歌單一連〈星星知我心〉、〈卿卿呢語〉、〈問情〉、〈真的讓我愛你嗎〉都引發共鳴，曾心梅也直誇郭婷筠和蘇宥蓉的合音搭配讓人眼睛為之一亮，另外蕭玉芬和吳申梅把「ㄋㄞ」歌詮釋得嬌氣動人。而《一級棒》討論度很高的CP對唱，李子森、杜忻恬挑戰曾心梅和沈文程合唱的〈雨綿綿情綿綿〉，曾心梅認為兩人很有勇氣，因為這首歌很難駕馭，但詮釋的游刃有餘、非常動聽。
《綜藝一級棒》集結美聲，溫暖人心，而節目中藝人彼此相互吐槽爆料，歡樂又有趣，本周六、13日晚間7點，主持人康康、許志豪及歌手來賓吳申梅、陳怡婷將線上合體直播，在節目官方YT頻道進行「爆料Call out聊天室」，究竟會 Call out給哪些神秘嘉賓，讓人期待。《綜藝一級棒》每周六晚間8點在中視、每周日晚間8點在中天娛樂台播出。
