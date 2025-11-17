金曲歌后李竺芯超嗆 當面爆料署長「升官後不理」

李竺芯(左起）、羅一鈞、郭蘅祈一起秀環保餐具。（愛之日常音樂節提供）

第七屆《愛之日常音樂節》（愛7）15日在台中圓滿戶外劇場熱鬧開炸。這場「愛的嘉年華」從清晨就一路嗨到深夜，主創人郭蘅祈（郭子）一早親自領軍，帶著歌迷在草地享受首次舉辦的「戶外瑜伽」，在伸展中迎接音樂節。現場跨界結合「無肉市集」，美食香氣四溢，而歌手們更是徹底落實環保，郭子一聲令下，全員自帶鋼杯、便當盒報到，宛如一場大型的野餐時尚秀。

儘管台中白天熱到讓所有歌手直呼「差點中暑」，但貼心主辦發的應援扇成功讓樂迷們安然度過炎熱日場。隨著夜幕低垂，氣溫轉涼，舞台氣氛瞬間點燃，觀眾席從傍晚開始就幾乎沒人坐下過。

今年卡司驚喜不斷，包括主創人郭子＆浮花樂隊、爆紅的小男孩樂團、黃韻玲攜手兒子Arthur的「浪漫里樂團」等，帶來從靈魂到民謠的多元音樂能量。而萬芳更是首度率領「萬芳與壯女們」霸氣登場，唱出成熟女性的生命厚度，更幽默喊話：「誰說女團只能未成年。」讓全場又笑又感動。

最炸裂的莫過於今年的「原民音樂力量大爆發」。從阿爆（阿仍仍）領軍的「那屋瓦家族」延續金曲氣勢的多聲部吟唱、MATZKA的狂野雷鬼節奏，到桑布伊渾厚的部落故事，氣場震撼全場。更勁爆的是，昨恰逢桑布伊生日，主辦方特地慶生，沒想到他的朋友竟端出超KUSO的「罐頭塔」當生日禮物，讓全場又驚又笑，生日氛圍直接衝破表。

全場最大彩蛋則是金曲新科歌后李竺芯。去年橫掃「年度專輯」、「最佳台語女歌手」等三大獎的她，在舞台上不僅爆發力十足，更展現「肖查某」的直率本色。她直接拱特地到場支持的衛福部羅一鈞署長開金口合唱，署長自爆：「只是竺芯得金曲獎之後就沒聯絡了。」沒想到李竺芯超嗆回擊：「應該說您升上署長後，也沒聯絡我是吧。」犀利互動笑翻所有觀眾。

晚間段落則被樂迷譽為「愛7最華麗的夜景篇」，全場揮舞著彩虹旗與燈海，將氣氛推至最高潮。這場音樂節將清晨瑜伽、白天市集、午後音樂、到夜晚的星光與原民能量濃縮成一天，完美體現了「愛不是口號，而是天天都該發生的事」。

