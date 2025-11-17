金曲歌后李竺芯開嗆羅一鈞！ 二人私交曝光 他公開「一事」認：沒聯絡了

四季線上／陳軒泓 報導

第七屆《愛之日常音樂節》（15日）於台中圓滿戶外劇場熱烈開演，當天暑氣逼人，所有歌手都笑說「差點中暑」，還好主辦單位貼心發放應援扇，一路陪伴觀眾安然度過炎熱日場。等到夜幕降臨，天氣涼爽起來，愛之日常的舞台氣氛瞬間全面升溫，從傍晚一路嗨到晚上，觀眾席簡直沒坐下過。

《愛之日常音樂節》阿爆（阿仍仍）領軍「那屋瓦家族」合體演出（圖／愛之日常音樂節提供）

今年的卡司驚喜連環，包括以《甘味時光》連續打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、首次加入的「金曲36最大贏家」李竺芯、以及黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，全都帶來從靈魂唱腔到浪漫民謠的多層次能量。萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，唱出成熟女性的生命厚度，更喊話：「誰說女團只能未成年？」全場大笑又感動。

郭蘅祈（左起）、萬芳、李竺芯出席音樂節（圖／愛之日常音樂節提供）

金曲台語歌后李竺芯不僅在舞台上爆發力十足，更在演出與台下互動時展現「肖查某」本色，甚至直接拱特地趕到台中參加活動的羅一鈞署長唱〈足芳足芳〉，原來李竺芯跟羅署長有私交，署長說只是竺芯得金曲獎之後就沒聯絡了，李竺芯立馬回嗆：「應該說您升上署長後，也沒聯絡我是吧？」現場觀眾笑翻。她去年靠專輯《Suí 水》橫掃金曲「年度專輯」、「最佳台語女歌手」與「最佳台語專輯」三大獎，如今站上愛之日常舞台，帶來最具個性且直率的魅力。

李竺芯（左）台上開嗆羅一鈞（中），笑翻全場（圖／愛之日常音樂節提供）

