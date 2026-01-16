金曲歌后講笑話翻車！台下觀眾驚喜反應 洋洋得意幾秒發現糗了

記者鄭尹翔／台北報導

金曲歌后鄭宜農2026年開春首場個人小型演唱會笑點滿滿，卻也意外上演「講笑話翻車」名場面。她在台北場演出時，原本準備好的網路諧音笑話卻在台上講錯，讓她當場發現失誤後直呼超糗，也讓全場歌迷笑成一片，成功用真性情圈粉，再次展現她私下幽默又可愛的一面。

鄭宜農舉辦演唱會。（圖／Fantimate 提供）

鄭宜農今年一開春舉辦名為〈小小的專場〉的個人演唱會，主打與粉絲「零距離」互動，演出對象以粉絲會員俱樂部「Space N」為主。雖然規模不大，但演唱會內容與音樂品質毫不妥協，她親自擔任總策畫，準備限定歌單，以不插電形式回顧出道至今的音樂歷程，也為2026年的創作與演出揭開全新序幕。

把演唱會當成「私密心事分享趴」的鄭宜農，透過邊唱邊聊的方式，分享出道19年的成長心境。她唱到19歲剛出道時創作的〈別忘了你自己〉時，坦言過去一度因覺得想法太單純而不敢再唱，如今選擇用更成熟的心態擁抱當年的自己，並形容這段成長歷程就像「蛇脫皮」，每個階段都希望用更好的自己迎向未來。

除了真情分享，鄭宜農也成功解鎖自己去年許下的心願「變成好笑的人」。她在高雄場演出時妙語如珠，幾乎一開口就引來全場笑聲；沒想到台北場卻意外「翻車」，精心準備的諧音笑話「水蜜『頭』罐『桃』」竟不小心講成正確版，讓她自己都忍不住笑說：「我還洋洋得意了好幾秒，結果才發現講錯，超糗！」

演唱會中還發生「蟲蟲驚魂記」，鄭宜農在演唱〈人生很難〉時，一隻小飛蟲停在麥克風正中央，讓她一邊擔心飛進嘴巴，一邊又得把歌唱好，事後分享當下甚至閃過「乾脆吃下去好了」的念頭，讓歌迷聽了又驚又笑，也成為演出中被瘋傳的爆笑橋段。

隨著粉絲俱樂部「Space N」邁入第三年，鄭宜農持續透過線下演出與限定刊物與歌迷交流，2026年最新會員刊物文字量大幅增加，更集結多方創作夥伴視角，被她笑稱是一本解析自己的「百科全書」。此外，她也將事業版圖拓展至出版領域，嘗試文學獨立出版，展現音樂之外對文字與內容創作的熱情。

展望2026年，鄭宜農透露正全力投入新作品籌備，並積極規劃海外專場，預計前進澳洲、美國、日本、韓國、馬來西亞等地演出。她也笑說，新一年的願望除了希望比去年更充實精彩之外，還要繼續朝「更好笑的人」邁進。

