金曲歌后變身媽媽桑！為討好金主在「醫生面前露奶」 嬌嗔：大還要更大

記者趙浩雲／台北報導

金曲歌后艾怡良（右）在《整形過後》隆胸，要求醫師幫她做成「又大又挺又尖」！（圖／六魚文創提供）

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，劇中首次主演戲劇的金曲歌后艾怡良挑戰外放撫媚的媽媽桑Hana，為了討好金主（郭子乾 飾）不斷進出醫美診所，深信「越大越好」，對温昇豪飾演的整外神醫江浩宇露胸不斷要求，「漂亮還有更漂亮的，我要又大又挺又尖！」角色個性鮮明，也意外引出一場跨越百年的「審美對話」。

近日律師KOL「雷丘律師就決定是你了」在社群分享「百年巨乳史」，驚爆其實早在1927年的三八婦女節，武漢街頭就曾發生震撼史冊的「天乳運動」，多名女子以裸體抗議束胸，怒喊：「束胸是一條毒蛇！」此段歷史曝光後，網友直呼：「原來女性為身體自由奮鬥，已經一百年了！」

雷丘律師指出，清末民初流行「束胸」追求平坦，現代則強調立體甚至求助醫美隆乳，表面看似兩個極端，實則反映的是相同的社會期待：「百年審美像鐘擺，小到大、扁到挺，只是換了一種方式要求女性迎合。」而這份觀察，也恰好與《整形過後》的劇情主軸自然呼應。

以整形外科診所為核心舞台，透過六大議題個案，包含容貌焦慮、性別認同、霸凌後遺症、家庭壓力、職場生存與身體自主，以兼具幽默與現實感的敘事方式，揭露「變好看」背後更深層的焦慮與脆弱。劇中，温昇豪所飾演的明星醫師江浩宇在遭遇爭議手術與職涯危機後，與多年未見的學妹楊雅頌（張榕容 飾）重逢。兩人與診所左右手蘇菲（安心亞 飾）共同接手不同個案，在每一次治療與選擇中，重新碰觸「美的界線」與其背後難以言說的代價。

艾怡良要求飾演溫昇豪的醫師幫她做成「又大又挺又尖」。（圖／六魚文創提供）

艾怡良所飾演的媽媽桑Hana亦成為全劇最具代表性的角色之一。她坦言自己是不會因為別人的看法而決定改變外貌，但角色的執念深刻又犀利：「她覺得胸部大小，關係到她值不值得被看見、被選擇。Hana是非常依賴伴侶的人，為了滿足男友的期待，她願意對自己的身體一次次動刀。她其實是一個很自卑、又迫切需要被愛的女人，也因此一步步走向悲劇，這真的讓人覺得很可惜。」

劇中Hana的故事也讓觀眾再度意識到，百年前女性為端莊而把胸部勒小；百年後有人為迎合審美而把胸部做大，時代不同，但壓力形式始終相似。對於影集是否替觀眾下了審美結論？温昇豪回應：「《整形過後》不是要告訴大家『應該怎麼做』，而是希望大家都能問自己一句『這個改變，是我想要的，還是時代替我決定的？』」台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》將於本周六晚間9點在公視頻道播出2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。

