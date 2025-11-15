金曲歌后變身「阿聯酋空姐」 丁噹踩地雷問A-Lin：一個人孤單嗎

丁噹演唱會，A-Lin擔任嘉賓。(記者胡舜翔攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹相隔10年重返小巨蛋開唱，今(15日)晚舉辦「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，邀請到金曲歌后A-Lin擔任嘉賓，歌迷看到A-Lin的造型直呼好像阿聯酋航空空姐，沒想到A-Lin自己也開玩笑說：「我剛下班，妳沒看到我這身很像空姐嗎？」

丁噹演唱會，A-Lin擔任嘉賓。(記者胡舜翔攝)

在邀請A-Lin出場前，丁噹說：「有一首歌我常去KTV唱」，接著A-Lin從升降台出場，兩人合唱《失戀無罪》，展現唱功互飆高音，合唱完丁噹誇A-Lin：「妳狀態都很好。」並問A-Lin：「妳一個人會不會很孤單？」A-Lin說：「不會啦，有丁噹我就不孤單。」由於之前A-Lin屢傳婚變，因此丁噹「踩地雷」問這孤單話題，讓台下歌迷聽得好緊張，捏把冷汗。

廣告 廣告

丁噹演唱會，A-Lin擔任嘉賓。(記者胡舜翔攝)

不只問孤單話題，丁噹又問A-Lin：「有人為妳做飯嗎？」A-Lin則幽默說：「我想要一層一層剝開的洋蔥...湯。」接著兩人再合唱《洋蔥》，充滿實力的歌聲，再次讓歌迷叫好。

另外今晚丁噹也公布好消息，預告明年4月18日將前進高雄巨蛋開唱，她和歌迷相約高雄巨蛋見，門票將在11月29日中午12點於拓元售票系統開賣。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃明志遭拘留9天獲釋發聲 還原謝侑芯離世過程：我已經盡全力搶救了

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

好萊塢大咖女星談台灣 「那是個獨立的島」

中國威脅追捕沈伯洋 美國務院回應了

