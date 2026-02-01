金曲歌后遭詐騙集團鎖定！狂收簡訊「通知中獎」下場曝光

官靈芝和女兒林沛蕎拍攝反詐騙廣告。獨一無二娛樂文化提供

「金曲客語歌后」官靈芝攜手女兒、新生代創作歌手林沛蕎首度母女同框拍攝廣告，這回不是為了音樂，而是為公益發聲。兩人應內政部警政署刑事警察局邀請，共同演出反詐騙宣導影片，以母女角色提醒民眾提高警覺、防範詐騙陷阱。

官靈芝表示，希望透過自身影響力替防詐盡一份心力，也讓更多長輩與家庭族群提高警覺。她更分享自己曾差點遇上詐騙的經驗，過去曾接到「中獎通知」電話，要求提供個資核對，因為沒有參加任何活動，她第一時間就察覺不對勁拒絕配合，沒想到對方惱羞成怒，不僅飆罵三字經，當天還連續傳騷擾簡訊，讓她哭笑不得地說：「很少看到詐騙集團這麼認真浪費時間在騙不到的人身上！」

廣告 廣告

官靈芝和女兒林沛蕎拍攝反詐騙廣告。獨一無二娛樂文化提供

林沛蕎則透露，自己最常遇到的是LINE帳號被盜用後的冒名詐騙，假冒親友要求幫忙或轉帳，但因語氣與平時差異太大，很快就起疑。母女倆也分享防詐心法：「不貪心、不好奇。」並提醒現在詐騙手法不斷翻新，即使投票連結來自親友，也可能是帳號遭冒用，只要被要求輸入LINE密碼或認證碼幾乎都是詐騙；若親友突然借錢更要多方求證，仍有疑慮可撥打165反詐騙專線，由專人協助判斷。

平時鮮少同台曝光的母女檔，一接到邀請便義不容辭答應參與。除了公益行動，母女在音樂事業上也各自精彩發展。官靈芝近期與有「亞洲流行音樂教父」之稱的鮑比達合作演出，透過對方編曲與即興巧思，讓她擅長的爵士樂更貼近日常、流行好入耳，觀眾直呼「既時尚又能跟唱」，也讓她大呼過癮。林沛蕎則憑首張創作專輯《Chill 幻》入圍金曲獎，目前持續投入創作，積極籌備第二張專輯。

官靈芝和女兒林沛蕎拍攝反詐騙廣告。獨一無二娛樂文化提供

談到首次一起拍廣告，兩人都覺得新鮮又具挑戰。過去雖有同台合唱經驗，但這是第一次攜手參與戲劇式拍攝，廣告台詞中還特別融入簡單客語元素。林沛蕎笑說，拍攝與熟悉的音樂表演很不同，必須更注意表情與聲音情緒的拿捏；官靈芝則因有多次音樂劇經驗，面對鏡頭顯得游刃有餘。母女同心投入公益，也用行動提醒大眾，在詐騙橫行的年代，多一分警覺，就少一分傷害。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／金曲歌王拋震撼彈！背負28年的角色「早就不想幹了」

獨家／金曲雙王「開庭互嗆」過程曝光 私下訊息內容全流出

五月天破除「粉紅魔咒」？阿信連摔2次不怕 肇事戰袍又上身

「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫