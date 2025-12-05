金曲歌后遭騷擾2年終於安全了！曹雅雯新加坡狂粉今羈押入獄

曹雅雯在社群分享近況。翻攝oliviarougejaloux IG

金曲台語歌后曹雅雯近年持續受到新加坡籍劉姓女粉絲騷擾，事件多次鬧上法院。今（5日）傳出最新進度，該名劉女因再次違反保護令，已遭法院裁定羈押並送往大寮監獄。曹雅雯稍早在社群限時動態證實此事，表示：「大家放心，短期間不會再有未知號碼與假帳號騷擾了，我們靜待後續佳音。」

劉姓女子過去長期對曹雅雯進行跟蹤、騷擾與恐嚇，今年初因恐嚇案繳清18萬元易科罰金後，本應被驅逐出境，卻仍不斷違反法院核發的保護令。儘管規定不得靠近曹雅雯100公尺內，劉女仍透過社群限動掌握曹雅雯行蹤，在西門町與她發生拉扯衝突，最終遭北檢起訴。北院審理時，劉女甚至辯稱不知道100公尺有多長，令在場人士傻眼。

然而事件並未就此結束。本月3日劉女再次違反保護令，法院隨即裁定羈押。曹雅雯稍早在社群限時動態發文，開心直呼：「一早接到消息頭毛起飛，終於！！！！終於啊！！！」並表示目前得知最新進度是已羈押大寮監獄，她不忘向支持者喊話，除了請大家放心，也感謝各方協助。

