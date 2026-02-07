金曲歌后魏如萱5度攻小巨蛋開唱 與兒子互動添趣味

（中央社記者洪素津台北7日電）金曲歌后魏如萱今晚第5度攻上小巨蛋，開場她高吊舞台當空，橫躺開唱「隕石」，如一顆會呼吸的珍珠，懸躺在半空中。演唱會中魏如萱也與小兒子互動，向兒子索取愛心遭拒，讓全場觀眾笑呵呵。

魏如萱今天起連2天於台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」台北旗艦場演唱會，這也是她第5度站上小巨蛋舞台，盼領觀眾走入屬於魏如萱怪奇又魔幻的音樂夢境。

演唱會一開場，魏如萱自小巨蛋頂樓垂吊而下，在半空中橫躺開唱「隕石」，震撼揭開「怪奇的珍珠」的序幕。魏如萱即使在懸空、躺平狀態下，她的聲音依舊穩定而充滿情緒，唱功絲毫不受影響，魏如萱向台下粉絲說，「這是我第5次開小巨蛋，第1次站在這裡的時候，就是很想證明，但是我覺得現在站在這裡，不是一件理所當然的事情」。

籌備演唱會的這段期間，魏如萱深陷感情風波，面對外界的各種話語，魏如萱說：「我這一段時間，已經不知道話應該要怎麼說才好，所以我覺得，把想說的話都放在歌裡面，我想你們應該都是喜歡音樂的吧，那就好好享受今天這個晚上吧！」

演唱會中，魏如萱還點名在座位上的兒子小路易，笑說：「來，你對我比個愛心」，沒想到小路易不理她，她只好大笑請坐在一旁的宇宙人主唱小玉把道具抱枕給對方，解釋說：「他是我兒子！」兒子真性情的表現也讓台下粉絲哈哈大笑。（編輯：李亨山）1150207