金曲歌后黃妃隔2年再發片 頂寒冬赤腳下水拍MV

【緯來新聞網】「台語金曲歌后」黃妃暌違許久再度推出全新專輯《江湖女俠》，預計於2月全面發行，專輯MV也特別邀請導演齋藤良掌鏡，其中歌曲〈月光下華爾茲〉黃妃更在寒冬中赤腳下水，在冰冷水中翩翩起舞，展現高度敬業精神。工作人員私下透露：「真的冷到不行，但她一開拍就完全進入角色。」

「台語金曲歌后」黃妃暌違許久再度推出全新專輯《江湖女俠》。（圖／華特唱片提供）

專輯同名主打歌〈江湖女俠〉延續黃妃最擅長的霸氣江湖風格，豪氣十足的旋律搭配她獨特的嗓音與極具辨識度的唱腔，瞬間勾勒出一位行走江湖、柔中帶剛的女俠形象。黃妃表示，這首歌就像是為自己量身打造，「唱的是江湖，也是人生」，不論是情感厚度還是戲劇張力，都濃縮了她多年來在歌壇累積的生命歷練。為了完美呈現畫面氛圍，歌曲特別邀請到「三昧堂偶戲團」一同合作，提供了符合這首歌曲俠女形像的原創布袋戲劇碼「柔情似水」和MV相互呼應，形成最完美的結合。



消息一出便引發歌迷高度期待。整張專輯共收錄10首全新作品，題材橫跨江湖豪情、抒情思念、孤獨心境、守護情感與追夢精神，讓聽眾一次性感受黃妃多層次、極具張力的情感詮釋。已榮獲3座金曲獎肯定的她，這次是否能再度問鼎、成功叩關第四座金曲，也成為外界熱議焦點。

