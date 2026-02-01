「金曲歌后」官靈芝、林沛蕎母女首次攜手拍「反詐騙」公益廣告

記者周毓洵／臺北報導

「金曲客語歌后」官靈芝與新生代創作歌手女兒林沛蕎，首度以母女檔身分合體拍攝公益廣告，應內政部警政署刑事警察局邀請，一同投入反詐騙宣導，希望透過貼近日常生活的情境，提醒民眾提高警覺、防範詐騙。

廣告中，官靈芝與林沛蕎飾演一對母女，提醒朋友小心「幫毛小孩投票」的連結陷阱，別一不小心就掉入詐騙圈套。巧合的是，現實生活中兩人不僅真的是母女，還同樣是標準貓奴，家中養著一隻14歲多的折耳貓，拍攝時更添真實感。

平時鮮少一起同台曝光的母女，為了防詐宣導毫不猶豫答應邀請。官靈芝分享自己曾接過「通知中獎」的詐騙電話，對方要求提供身分資料核對，因為她根本沒參加活動，立刻起疑拒絕配合，沒想到詐騙不成還被對方飆三字經，甚至連續傳訊騷擾，讓她哭笑不得直說：「很少看到詐騙集團這麼認真花時間在沒上鉤的人身上！」

官靈芝與林沛蕎母女倆也分享防詐小撇步就是「不貪心、不好奇」，並提醒民眾，現在詐騙手法不斷進化，即使投票連結來自親友，也可能是帳號遭冒用，只要被要求輸入LINE密碼或認證碼，百分之百就是詐騙。若遇到借錢訊息，更要多方求證，有疑慮可撥打165反詐騙專線求助。

首次一起拍廣告，母女倆都覺得新鮮又有挑戰。過去雖有同台演唱經驗，但廣告拍攝需要更細膩的表情與聲音表現，還加入簡單客語台詞。官靈芝憑藉音樂劇經驗駕輕就熟，林沛蕎則笑說這次算是跨界學新功課，也留下難忘的母女合作回憶。

近來官靈芝也在音樂上持續有新動態，與有「亞洲流行音樂教父」之稱的鮑比達合作演出，在爵士領域激盪出新的火花，讓觀眾直呼爵士也能很流行、很生活。林沛蕎則在首張創作專輯《Chill 幻》入圍金曲獎後，持續投入創作，為第二張專輯做準備。

官靈芝（左）與女兒林沛蕎（右）首次以母女檔身分合體，攜手拍攝反詐騙公益廣告，用生活化情境提醒民眾提高警覺。（獨一無二娛樂文化提供）

首次一起拍廣告讓官靈芝（右）、林沛蕎（左）直呼新鮮，母女合作留下難忘回憶，也為公益宣導盡一份心力。（獨一無二娛樂文化提供）