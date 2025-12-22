金曲歌后「生財奶」抖動破300萬人觀看！親演大體震撼網

〔記者蕭方綺／台北報導〕温昇豪、張榕容等人主演的影集《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良親自上陣演大體、阿喜洗好友大體崩潰，被點名是本週最衝擊人心的關鍵段落。

金曲歌后艾怡良挑戰「大體戲」，在胸前畫上解剖後縫合的特效妝，親自躺上冰冷檯面，成為全劇最令人屏息的畫面之一。艾怡良形容當戲中媽媽應采靈替她穿上襪子的那一刻，內心情緒翻湧，「好像回到小時候，變成那個需要被照顧、被愛的小孩。」雖然鏡頭裡無法有任何表情，但她內心極度波動，「一個女子經歷過愛情、也擁有過財富，最後卻還是躺平了。這次拍完，讓我更珍惜身邊的人給我的愛，因為不想等到最後一刻，才發現原來有這麼多人愛著你。」

特別的是，艾怡良的「生財奶」演出片段，在全社群平台累積點閱率突破300萬人次，被觀眾看好能拿下明年金鐘獎戲劇節目女配獎的入場券。

與艾怡良對戲的林育品(阿喜)，在劇中同樣挑戰高強度情緒場面。阿喜回憶第一次看到完成大體化妝的艾怡良時，直呼好不習慣：「她真的太白了，一開始我甚至不太敢看她。」正式開拍第一次碰面時，她更是情緒瞬間潰堤，反而抓不到角色該有的冷靜。更讓阿喜難忘的是，大體身上被解剖、重新縫合的痕跡，「一方面覺得朋友就算長眠了還是好辣，一方面又真的很捨不得。」

就在情緒已經極度拉扯時，導演又給了更大的挑戰，要求她邊替Hana化妝、邊唱《Forever Young》，阿喜苦笑說：「我當場嚇死，那首歌在現場單曲循環播了成千上萬次，每唱一次，我努力藏好的情緒就又被翻開一次。」成為拍攝過程中最難以抽離的一場戲。

