金曲歌王不想再當律師！揭恐怖跟騷故事 男子「復合不成」行徑驚呆他

記者徐珮華／台北報導

台語金曲歌王蘇明淵推出新專輯《主題歌》，日前舉辦聽歌會，分享創作契機源於生活中經常被詢問：「能不能幫我寫一首歌？」身兼音樂創作者及律師身份的他，將家人、朋友，甚至工作時親耳見聞的訴訟事件作為靈感，從跟蹤騷擾案、太太的信仰，到遺囑交付、離婚案件等，讓人瞬間明白這些都是「人生」。

蘇明淵舉辦《主題歌》專輯聽歌會。（圖／蘇明淵提供）

蘇明淵笑說早已動了「不想再當律師」的念頭，卻因現實考量仍必須繼續工作，也因此在訴訟案件與人生經驗中，累積大量真實故事成為創作靈感，認為每道人生刻痕都值得擁有一首「主題歌」。新歌〈辯護〉描寫律師日常，特別找來蛋堡合作，他分享兩人結緣於自己得獎之後：「有一天突然收到蛋堡私訊『恭喜學長得獎』，才知道他是台南一中的學弟，這是很奇妙的緣分。」

新歌〈金手指〉則源自一位1949年來台老兵的遺囑案件，當年老兵年近80歲終身未婚，只帶著一枚為未婚妻準備、卻始終未能送出的戒指走過一生，希望透過遺囑完成心中的遺憾。蘇明淵分享，遺囑宣讀時他深受觸動，也確信「這是這塊土地該被記錄下來的故事」。

另一首〈一蕊花〉是一個跟蹤騷擾的故事：被分手的男方因不甘願，天天要求復合並持續跟騷，執著到令人咋舌，甚至在女方住處買下附近住所並搬入。蘇明淵刻意不先說明情節，只透過歌詞呈現男子對女孩的愛慕，讓聽眾自行感受其中的不安與矛盾，也讓製作人笑說：「當時我還刻意把編曲編得很淒美，原來背後是個這麼可怕的故事！」

〈走揣〉靈感則源於太太的信仰，蘇明淵以玩笑口吻提到太太早年可能被自己「欺負」慣了，後來選擇潛心於宗教，也讓信仰落實在生活細節之中，家裡甚至不能打蚊子、不能殺螞蟻。這樣的日常轉變，引發他對人生苦與樂、修行與解脫的思考，並將這些提問寫進歌裡，更開玩笑說：「可能她一切的修行，都是為了能夠『離開蘇明淵』！」

蘇明淵與愛女合唱，透過音樂修補過往遺憾。（圖／蘇明淵提供）

專輯尾聲〈過去到這馬〉則由蘇明淵與女兒共同完成，延續上一張作品寫給女兒的歌曲，成為父女之間的續篇。他坦言，能透過音樂修補過往無法陪伴的遺憾，對自己而言別具意義。有趣的是，女兒也在分享時提到，製作人希望她在演唱時能再「兇」一點，並笑說那是製作人的要求，不是故意對爸爸發脾氣。

