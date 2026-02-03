金曲歌王不滿生活被干涉 台上發洩怒吼三個字
金曲台語歌王陳以恆日前舉辦出道首場大型專場演唱會，延續專輯《罐頭塔》中關於時空封存的意象，以「飛行中的隔離狀態」為概念，帶領滿場樂迷進入一段暫時與外界斷訊的音樂航程。現場除了穩定發揮歌王級唱功，更一口氣首唱多首驚喜新作，甚至率領樂迷集體大吼「三杯雞」發洩生活壓力。
演唱會序幕伴隨著提醒觀眾繫緊安全帶、預告「不穩定氣流」即將來襲的機艙語音，陳以恆以〈引水人〉正式登場，笑說自己才剛開演就已經汗流浹背。陳以恆坦言這場演出是他去年憑藉專輯《罐頭塔》封王後的首次專場，他把這份肯定轉化為舞台能量，邀請觀眾一起進入這場暫時與世界斷線的飛行之旅。提到演唱會籌備過程，他自爆壓力超大，但看到現場滿座盛況，除了興奮，也用台語坦率直言內心「驚甲欲死」！
最具話題性的演出橋段，莫過於充滿「憤怒」能量的新歌〈三杯雞〉，陳以恆在台上分享，這首歌表面上寫的是吃飯時被人對雞肉去骨、醬汁甜度指手畫腳的「飯桌崩潰」，但實際上更是指涉日常生活中，無論在職場或人際關係裡，總會遇到對他人生活方式過度干涉、愛出主意的人。 現場他帶動全場集體大吼「三杯雞」，將對現實生活的不滿一次噴發。
在感性環節中，陳以恆一一細數幕後功臣，並特別點名台下的家人，驚喜說：「今天阿媽也有到現場看我唱歌！」 此話一出瞬即引爆全場熱烈歡呼，甚至響起長達數分鐘、久久不散的掌聲，讓在台上的他深受感動。陳以恆透露，阿媽與家人都是他親自邀請來的，這場對他而言意義非凡的演出，能有家人的見證比什麼都重要。談到家人的回饋，陳以恆展現一貫的幽默說：「我媽看完後主動跟我說，這場演出比想像中好看，她原本以為會『吵死人』！」
演出結束後，陳以恆更在現場舉辦簽名會，儘管已是深夜，卻仍擠滿排隊人潮，人龍一路蜿蜒至場館外，展現出「金曲歌王」強大的吸粉實力。面對滿場樂迷的熱情力挺，陳以恆堅持簽完每一張專輯，感謝大家陪他完成這場「起飛」任務；現場更像是一場大型的「老友重逢」，陳以恆驚喜發現許多老同學與親戚都現身力挺。更讓他感動的是，台下不少穿著他周邊服飾的資深樂迷，多位面孔已熟識到像朋友一樣，「看著這些一路陪我走過來的熟面孔，這種支持是前所未有的感受。」
