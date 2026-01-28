金曲歌王兒子爆餵毒騙砲！伍思凱31歲獨子遭多女指控

金曲歌王伍思凱的31歲獨子伍靖，近日捲入嚴重社會醜聞。根據多名女性投訴，伍靖利用音樂人身分和星二代背景，在交友軟體積極搭訕女性。

投訴人A小姐向媒體透露，伍靖約會時會主動提及父親伍思凱與演藝圈生活，帶女性前往美僑俱樂部或高級餐廳用餐，營造多金且平易近人的形象。他經常以「寶貝」或「老婆」稱呼對方，許多女性第一次約會就被他帶往住處或摩鐵發生關係。

根據流出的對話紀錄顯示，今年1月某日凌晨，伍靖傳訊要求女方傳送性感照片，並使用露骨字眼約砲。他詢問對方能否不戴保險套，自爆擁有3至4名固定砲友，並分享曾在性行為過程中服用威而鋼、吸食大麻助性的經驗，聲稱「做了一晚」、「幹到潮吹」。

另一起事件涉及受害者小美。去年7月，伍靖透過交友軟體認識B女並發生關係，後來要求B女介紹其他女性，企圖擴張約砲版圖遭拒。隨後他將目標轉向B女友人小美，除了傳送多張自慰照片，當小美表示沒錢購買大麻時，伍靖回應「我沒有要妳付錢」、「妳好好幫我吹啊」，疑似以毒品作為性交易條件。小美因故未赴約後，伍靖奪命連環call並爆粗口辱罵。事後小美與B女交換資訊，發現還有其他女性曾遭餵毒騙砲，伍靖的行徑才在姊妹圈傳開。

現年59歲的伍思凱曾獲金曲歌王頭銜，婚後育有一對子女。伍靖曾進入美國伯克利音樂學院就讀，但8年前因在美國街頭亮刀被捕。回台後他以音樂人自居，在網路發表創作歌曲，平時在社群平台積極營造熱愛音樂的專業形象，常分享彈奏鋼琴、製作音樂的片段。

針對相關指控，伍靖昨日做出強硬回應，全盤否認「餵毒、騙砲」等惡行，強調自己遭人惡意抹黑，目前已委託律師處理，將保留法律追訴權。此事件真相仍有待相關單位進一步釐清。

