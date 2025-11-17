金曲歌王印尼衰事連連演出還取消 黃子軒率隊回國全都病了
【緯來新聞網】黃子軒以《牛騷》拿下今年金曲獎「最佳客語專輯」與「最佳客語歌手獎」的，近日與「山平快樂團 Slow Train 」遠赴印尼峇里島，與竹製樂器音樂家 Rizal Hadi 攜手創作並錄製全新 EP《BALI》。出發前適逢印尼局勢動盪，抵達後又連遇豪雨、水災與停電等突發狀況。
黃子軒歷經災難，激發創作靈感。（圖／內山小文化提供）
恰逢峇里島雨季，黃子軒透露以往頂多遇到小雨，這次竟是豪雨成災，不得不將原訂表演場地改至下榻的 villa，結果villa因大雨跳電停水，演出最終取消，「雖然無法與現場觀眾面對面交流，但錄音工作沒受到太大影響，反而在傾盆大雨中激盪出呼應當下心境的音樂靈感」。
但是還有一件慘事，回國後團員們陸續出現感冒、水痘與蕁麻疹等症狀，黃子軒打趣地說：「天災、人禍、病痛都遇上，想必大難不死必有佳作。」
〈Sun Go〉則巧妙運用「山歌」的客語唸法，呼應陰雨綿綿、陽光缺席的日子。曲風上，山平快樂團帶來急促節奏與律動，而 Rizal Hadi 則重新編排混搭子軒的客家山歌吟唱，加入自創樂器 Didgeribone，搖滾奔馳於雨天的音樂氛圍中。
黃子軒（右）與印尼音樂家 Rizal Hadi合作。（圖／內山小文化提供）
本次合作的 Rizal Hadi，是來自印尼西爪哇的多才多藝音樂家，不僅精通多種樂器、創作歌手與音樂製作人身份，亦是手工樂器製造者與社會運動家，與黃子軒在2024年台灣巡演中首次遇見，這次兩人將各自文化背景融入創作。
《BALI》以峇里島為名，收錄多首創作曲目，其中〈Discover in the rain〉唱出在錄音期間，經歷截然不同的觀光印象，在傾盆大雨至水災的天氣下，沉澱下的靈魂自我提問與探索。專輯於 11 月 18 日在各大數位平台同步發行。
黃子軒（中）和團友山平快樂團去印尼遇到波折。（圖／內山小文化提供）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 14 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
SJ包場金豬食堂慶功東海穿護膝 李鍾碩無處可去爆：被SJ搶先一步
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，成員們全都卯足全力，見到E.L.F緯來新聞網 ・ 16 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
丁噹指纏「無緣男友」 阿弟老婆比槍盯場
丁噹4度攻蛋，「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨晚（11╱15）圓滿落幕，繼首場嘉賓A-Lin後，昨則邀「ENERGY」阿弟（蕭景鴻）助陣，她一登場就笑著介紹：「歡迎我『無緣的男友』蕭景鴻！」但阿弟的老婆Mei就坐在台下，吃醋比出手槍手勢打趣說：「你們一直在牽手！阿弟可以借給妳啦！他蠻好用的，請享用！」讓全場哄堂大笑。太報 ・ 12 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
6部新劇卡司盤點：全智賢&池昌旭《人類X九尾狐》羅曼史、《再婚皇后》李浚赫&姜漢娜演夫妻檔、朴珪瑛&朴炯植《稜角分明羅曼史》身份逆轉之戀！
隨著2025年即將結束，有不少未來新劇或是2026新劇陸續曝光卡司選角陣容，包括剛退伍的宋江，新作隨即官宣，確定主演《Four Hands》回歸！而全智賢與池昌旭也將共譜《人類X九尾狐》羅曼史！Disney+最近官宣《再婚皇后》李鍾碩&申敏兒&朱智勛&李世榮劇照，值得注意的是李浚赫與姜漢娜也將特別客串出演《再婚皇后》夫妻檔，消息一出，掀起了期待！趕緊一起來新劇卡司陣容吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
輾轉得知父親10年前過世 葉欣眉曝唯一遺憾
葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 22 小時前
向太宣布改遺囑！破億家產不給兒子曝原因：沒人有資格躺平
66歲香港影視製片向太（陳嵐）與老公向華強育有2個兒子，其中大兒子向佐與兒媳郭碧婷擁有一對兒女，向太對媳婦、孫子女的疼愛也有目共睹。而擁有破億家產的她，日前突然宣布考慮修改遺囑，表示想把資產留給第3代，更霸氣喊：「沒有人有資格躺平。」中時新聞網 ・ 1 天前