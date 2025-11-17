金曲歌王印尼衰事連連演出還取消 黃子軒率隊回國全都病了

【緯來新聞網】黃子軒以《牛騷》拿下今年金曲獎「最佳客語專輯」與「最佳客語歌手獎」的，近日與「山平快樂團 Slow Train 」遠赴印尼峇里島，與竹製樂器音樂家 Rizal Hadi 攜手創作並錄製全新 EP《BALI》。出發前適逢印尼局勢動盪，抵達後又連遇豪雨、水災與停電等突發狀況。

黃子軒歷經災難，激發創作靈感。（圖／內山小文化提供）

恰逢峇里島雨季，黃子軒透露以往頂多遇到小雨，這次竟是豪雨成災，不得不將原訂表演場地改至下榻的 villa，結果villa因大雨跳電停水，演出最終取消，「雖然無法與現場觀眾面對面交流，但錄音工作沒受到太大影響，反而在傾盆大雨中激盪出呼應當下心境的音樂靈感」。



但是還有一件慘事，回國後團員們陸續出現感冒、水痘與蕁麻疹等症狀，黃子軒打趣地說：「天災、人禍、病痛都遇上，想必大難不死必有佳作。」



〈Sun Go〉則巧妙運用「山歌」的客語唸法，呼應陰雨綿綿、陽光缺席的日子。曲風上，山平快樂團帶來急促節奏與律動，而 Rizal Hadi 則重新編排混搭子軒的客家山歌吟唱，加入自創樂器 Didgeribone，搖滾奔馳於雨天的音樂氛圍中。

廣告 廣告

黃子軒（右）與印尼音樂家 Rizal Hadi合作。（圖／內山小文化提供）

本次合作的 Rizal Hadi，是來自印尼西爪哇的多才多藝音樂家，不僅精通多種樂器、創作歌手與音樂製作人身份，亦是手工樂器製造者與社會運動家，與黃子軒在2024年台灣巡演中首次遇見，這次兩人將各自文化背景融入創作。



《BALI》以峇里島為名，收錄多首創作曲目，其中〈Discover in the rain〉唱出在錄音期間，經歷截然不同的觀光印象，在傾盆大雨至水災的天氣下，沉澱下的靈魂自我提問與探索。專輯於 11 月 18 日在各大數位平台同步發行。

黃子軒（中）和團友山平快樂團去印尼遇到波折。（圖／內山小文化提供）

更多緯來新聞網報導

柯震東揪團奔大港開唱引妹仔暴動 安心亞冷回：沒被約！

瓊瑤過世／震驚！留下遺書輕生 7天前發文憶亡夫「不如歸去」