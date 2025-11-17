金曲歌王印尼遇水災停電！回台又爆「水痘+蕁麻疹」驚喊：大難不死

記者徐珮華／台北報導

金曲客語歌王黃子軒近日與「山平快樂團 Slow Train」遠赴印尼峇里島，與竹製樂器音樂家Rizal Hadi攜手創作並錄製全新EP《BALI》。出發前適逢印尼局勢動盪，一行人心情忐忑不安；抵達後又連遇豪雨、水災與停電等突發狀況；更慘的是，回國後陸續出現感冒、水痘與蕁麻疹等症狀，黃子軒打趣說：「天災、人禍、病痛都遇上，想必大難不死必有佳作！」

黃子軒（右）與Rizal Hadi（左）合作EP《BALI》。（圖／內山小文化提供）

黃子軒透露，雖然錄音恰逢峇里島雨季，但以往頂多遇到小雨，沒想到這次竟是豪雨成災，不得不將原訂表演場地改至下榻的Villa，誰料Villa也因大雨跳電停水，演出最終取消。黃子軒苦笑：「雖然無法與現場觀眾面對面交流，但錄音工作倒是沒有受到太大影響，反而在傾盆大雨中激盪出呼應當下心境的音樂靈感。」

《BALI》以峇里島為名，收錄多首創作曲目。其中〈Discover in the rain〉唱出在錄音期間，經歷截然不同的觀光印象，在傾盆大雨至水災的天氣下，沉澱下的靈魂自我提問與探索；〈Sun Go〉則巧妙運用「山歌」的客語唸法，呼應陰雨綿綿、陽光缺席的日子。

黃子軒為「山平快樂團」主唱，率吉他手邱群、Bass 小Q、Keyboard手家陸、鼓手小潘（潘睿翊）遠赴峇里島。（圖／內山小文化提供）

Rizal Hadi是來自印尼西爪哇的音樂家，不僅精通多種樂器、創作歌手與音樂製作人身份，亦是手工樂器製造者與社會運動家。曲風上，山平快樂團帶來急促節奏與律動，Rizal Hadi則重新編排混搭黃子軒的客家山歌吟唱，加入自創樂器Didgeribone，搖滾奔馳於雨天的音樂氛圍中。兩人將各自文化背景融入創作，激盪出全新音樂風格。

