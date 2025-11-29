金曲歌王又爆失聯！他急喊「看到他馬上報警」：我被封鎖

娛樂中心／張予柔報導



知名創作歌手謝震廷曾奪得第27屆金曲獎最佳新人獎，但近年卻接連爆出爭議與糾紛，讓外界對他的動向非常好奇。音樂人范揚景昨（28）再度透過社群平台發文，緊急呼籲圈內人士協助尋找謝震廷，並指出因長期失聯與拒不回應，已造成實質損害，希望看到他的人能立即報警，以避免對方再度離席，他會即時趕到現場處理。









金曲歌王昔爆吃藥失聯！又傳消失…友人急喊「看到他馬上報警」：我被封鎖

謝震廷再度失聯，范揚景急呼籲各界協助報警留人。（圖／翻攝自 Threads ＠fyj.muzix）

廣告 廣告

謝震廷近年也曾被爆出演唱會債務的問題，當時消失一天後發文報平安透露是因為身體狀況吃藥才沒第一時間回覆。沒想到28日范揚景再度發文尋找謝震廷，並在文中寫下，因謝震廷封鎖他並長期失聯後，才不得已這樣做。他呼籲朋友、前輩、老師、廠商、樂手、練團室相關人士，以及合作對象和路人，一旦發現謝震廷蹤跡，就要立即聯繫並報警留住他。

金曲歌王昔爆吃藥失聯！又傳消失…友人急喊「看到他馬上報警」：我被封鎖

謝震廷（右圖右）爭議不斷再度失聯 身心狀況引外界擔憂。（圖／翻攝自IG＠elihsiehmusic）

據了解，謝震廷自《超級星光大道》出道後，便展現出非凡的創作才華，並累積多項音樂獎項。然而，他近年爭議不斷，去年（2024）曾因感情糾紛傳出與前女友發生激烈衝突，甚至險釀情殺事件，讓他淡出公眾視線。加上今年（2025）8月曾因身體狀況需要服藥而一度失聯一天，如今再次被報失聯，令人擔憂他的身心健康與行為安全。





原文出處：金曲歌王昔爆吃藥失聯！又傳消失…友人急喊「看到他馬上報警」：我被封鎖

更多民視新聞報導

中國駐日大使又挑撥！稱「台人在日頻遇襲」遭網1句嗆翻

2026赤馬紅羊劫要來了！命理師曝「6大爆發現象」

地球「三大危險區」再震！郭鎧紋見1怪象示警：恐現7級強震

