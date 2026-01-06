金曲歌王奪獎爆紅！陳以恆遭經紀人狠嗆5字 認了：不能隨便偷懶

記者徐珮華／台北報導

陳以恆去年拿下金曲獎「最佳台語男歌手獎」，今（6）日宣布出道以來首場個人專場演唱會「陳以恆－2026《起飛 Take-Off》Taipei Concert」將於1月30日在SUB LIVE登場。他透露一直很想邀請嘉賓同台，但目前光是練習自己該唱的歌就快要忙不過來，也坦言心情既期待又緊張，希望能把這段一路走來的累積完整呈現在舞台上。

陳以恆將舉辦首場個人演唱會「起飛 Take-Off」。（圖／持之音提供）

陳以恆以「旅行」為發想，並以「起飛」為名，這場演出從飛行與時間的意象出發，延伸他作品中一貫關注的孤獨、隔離與觀看世界的方式。他形容，飛機用鋁片包覆、橫跨海洋、穿越四季，「或許因為如此，『鋁』跟『旅』的發音才會一樣。」在他的想像中，飛行不只是移動，而是一段暫時與世界斷線的狀態。

陳以恆表示，自己很珍惜這些被隔絕的時光，「在四季之外、雲層之上，那些是時光外的時光。」他認為，搭飛機時與外界訊息中斷的感覺，與專輯《罐頭塔》中被封存、與外界時間錯開的狀態十分相似，因此「起飛 Take-Off」可以說是《罐頭塔》意象的延伸，這場演唱會就像是一趟邀請觀眾共同登機的旅程。

陳以恆被稱為「新銳台語歌王」，甚至被大樓管理員認出。（圖／持之音提供）

陳以恆以專輯《罐頭塔》拿下金曲歌王後，並不會因此感到壓力，但別人提起時還是挺害羞。他透露，得獎後最讓他印象深刻的，不是家人或好友的反應，而是平常進出的大樓管理員突然認出他來，讓他相當意外。至於身邊最直接的改變，他笑說：「經紀人在逼我做事的時候，會一直說『欸！你歌王餒』，感覺以後不能隨便偷懶了。」

