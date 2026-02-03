金曲歌王專場開唱！突帶領歌迷怒吼 新歌直嗆閒雜人指手畫腳

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「金曲台語歌王」陳以恆於1月30日晚間在南港SUB LIVE圓滿達成出道首場大型專場演唱會「陳以恆－2026《起飛 Take-Off》Taipei Concert」。這場演出延續專輯《罐頭塔》中關於時空封存的意象，以「飛行中的隔離狀態」為概念，帶領滿場樂迷進入一段暫時與外界斷訊的音樂航程，也是他獲得金曲「最佳台語男歌手」後的首度專場。

「陳以恆－2026《起飛 Take-Off》Taipei Concert」SUB LIVE上週末開唱。（圖／持之音提供）

演唱會序幕伴隨著提醒觀眾繫緊安全帶、預告「不穩定氣流」即將來襲的機艙語音，陳以恆以〈引水人〉正式登場，緊接著他演唱〈心愛的我會等〉與〈玻璃心〉等作品。最具話題性的演出橋段，莫過於充滿「憤怒」能量的新歌〈三杯雞〉。陳以恆在台上冷面分享，這首歌表面上寫的是吃飯時被人對雞肉去骨、醬汁甜度指手畫腳的「飯桌崩潰」，但實際上更是指涉日常生活中，無論在職場或人際關係裡，總會遇到對他人生活方式過度干涉、愛出主意的人。 現場他帶動全場集體大吼「三杯雞」，將對現實生活的不滿一次噴發，荒謬又充滿張力的畫面。唱完後看著台下的反應，陳以恆忍不住笑說：「剛剛看到有人下巴掉下來，但有看到我在IG上的，德性，應該就知道這種歌，是遲早而已。」

在感性環節中，陳以恆一一細數幕後功臣，並特別點名台下的家人，驚喜宣布，「今天阿嬤也有到現場看我唱歌！」 此話一出瞬即引爆全場熱烈歡呼，甚至響起長達數分鐘、久久不散的掌聲，讓在台上的他深受感動。陳以恆透露，阿嬤與家人都是他親自邀請來的，這場對他而言意義非凡的演出，能有家人的見證比什麼都重要。談到家人的回饋，陳以恆展現一貫的幽默說：「我媽看完後主動跟我說，這場演出比想像中好看，她原本以為會『吵死人』！」 他笑稱這對他來說是近乎百分之百的正向誇獎，非常難得且開心；事後更分享據其他家人目擊，當他唱到〈三杯雞〉時，媽媽與舅舅在台下玩得超嗨，全家人力挺到底。

演出結束後，陳以恆更在現場舉辦簽名會，儘管已是深夜，卻仍擠滿排隊人潮，人龍一路蜿蜒至場館外，展現出「金曲歌王」強大的吸粉實力。面對滿場樂迷的熱情力挺，陳以恆堅持簽完每一張專輯，感謝大家陪他完成這場「起飛」任務，現場更像是一場大型的「老友重逢」，陳以恆驚喜發現許多老同學與親戚都現身力挺。更讓他感動的是，台下不少穿著他周邊服飾的資深樂迷，多位面孔已熟識到像朋友一樣，他感性表示，「看著這些一路陪我走過來的熟面孔，這種支持是前所未有的感受。」

