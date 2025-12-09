金曲歌王愛妻罹乳癌！8歲愛女獻甜美嗓音 「錄音過程」全曝光

記者徐珮華／台北報導

金曲歌王羅文裕6月透露愛妻罹患乳癌二期，致力推廣客語的他，近日推出童趣新曲〈Darling Kids〉，並與8歲愛女「羅小鹿」一起錄音、完成MV拍攝。對於女兒表現，他給出90分高分，大讚女兒很有音樂天分，客語發音也很標準。只是女兒個性太害羞，不擅長在眾人面前表現自己，拍攝MV對嘴戲份時還得清場，就連身為爸爸的他都得離場。

羅文裕與女兒羅小鹿合唱新歌〈Darling Kids〉。（圖／大賞門文化提供）

羅文裕分享愛女錄音過程，笑說小孩的耐心和專注力有限，「開心的時候請她來唱，30分鐘就唱完，客語發音也很標準，這首歌算是她正式錄音發表的歌，所以非常有意義。」歌曲中也有Rap元素，他向各方聽眾下戰帖，笑說：「在這首歌，如果能唱完這一段，應該是客語認證最高等級了吧，歡迎大家挑戰看看。」

羅文裕將生活中的「火車」、「故事屋」、「烏克麗麗」寫進歌詞。（圖／大賞門文化提供）

〈Darling Kids〉結合客語與華語，讓更多聽眾更加深入了解客語的美好。羅文裕認為音樂是學習母語很好的媒介，「我寫完歌後，會先讓孩子們聽Demo，發現他們會跟唱、聽一聽就開始洗腦，表示這個歌中了，有過孩子這一關，我再來一句句教發音，小鹿也會教弟弟，是很棒的過程。」

羅文裕寫下「火車」、「故事屋」、「烏克麗麗」等歌詞，皆來自校園真實的日常與孩子的學習畫面，也期盼有朝一日帶著全家去阿里山搭火車旅行，可以看日出、爬山，認識台灣更多地方。身為三寶爸的他今年迎來小兒子「量量」出生，許願等孩子再大一些，可以全家出遊享受天倫樂，「希望全家人明年調整到最佳狀態，一起出國玩，帶孩子看看世界。」

