金曲歌王揪「集體怒吼」宣洩壓力 媽媽、舅舅玩超嗨

「金曲台語歌王」陳以恆於日前在南港SUB LIVE圓滿達成出道首場大型專場演唱會「陳以恆－2026《起飛 Take-Off》Taipei Concert」，率領樂迷集體大吼「三杯雞」發洩生活壓力。在長達兩小時的演出中，陳以恆展現了從幽默冷面笑匠到細膩創作者的多變魅力，並在阿媽與家人的親自到場見證下，完成了這場意義非凡的「起飛」里程碑。

在感性環節中，陳以恆一一細數幕後功臣，並特別點名台下的家人，驚喜宣布：「今天阿媽也有到現場看我唱歌。」 此話一出瞬即引爆全場熱烈歡呼，甚至響起長達數分鐘、久久不散的掌聲，讓在台上的他深受感動。陳以恆透露，阿媽與家人都是他親自邀請來的，這場對他而言意義非凡的演出，能有家人的見證比什麼都重要。

談到家人的回饋，陳以恆展現一貫的幽默說：「我媽看完後主動跟我說，這場演出比想像中好看，她原本以為會『吵死人』！」 他笑稱這對他來說是近乎百分之百的正向誇獎，非常難得且開心；事後更分享據其他家人目擊，當他唱到〈三杯雞〉時，媽媽與舅舅在台下玩得超嗨，全家人力挺到底。

