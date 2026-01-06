金曲歌王是早稻田學霸！突爆紅被大樓管理員認出：不能偷懶
「金曲台語歌王」陳以恆即將迎來出道以來首場個人專場演唱會，正式宣布舉辦「陳以恆－2026《起飛 Take-Off》Taipei Concert」將於30日晚間8點在SUB LIVE登場。這場演出是陳以恆今年拿下金曲獎「最佳台語男歌手獎」後的首場演出，更是他的首度專場，意義非凡。
談到這次專場想呈現的概念，陳以恆以「旅行」為發想，並以「起飛」為名，這場演出從飛行與時間的意象出發，延伸他作品中一貫關注的孤獨、隔離與觀看世界的方式；他形容，飛機用鋁片包覆、橫跨海洋、穿越四季，笑說：「或許因為如此，『鋁』跟『旅』的發音才會一樣。」在他的想像中，飛行不只是移動，而是一段暫時與世界斷線的狀態。
回顧以專輯《罐頭塔》拿下金曲獎「最佳台語男歌手」後，被外界稱為「新銳台語歌王」，陳以恆坦言並不會因此感到壓力，他笑說：「雖然如此，但別人提起來的時候還是挺害羞的。」他透露，得獎後最讓他印象深刻的，不是家人或好友的反應，而是平常進出的大樓管理員突然認出他來，讓他當下相當意外。至於身邊最直接的改變，陳以恆笑說：「倒是經紀人在逼我做事的時候，會一直說『欸！你歌王餒』，感覺以後不能隨便偷懶了。」
今年同步入圍金音獎，連續站上不同音樂典禮舞台，陳以恆用一貫的幽默總結收穫：「一次有拿獎回家，一次得到一件可以幫助我不駝背的『挺胸衣』，感覺都很有收穫，不過能得到大家的肯定，無論入圍或得獎，我都很開心！」談到演唱會準備，他透露其實一直很想邀請嘉賓同台，但目前光是練習自己該唱的歌就快要忙不過來，「真的很苦惱。」即將迎來首場個人專場，陳以恆也坦言心情既期待又緊張，希望能把這段一路走來的累積，完整呈現在舞台上。
