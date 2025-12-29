金曲歌王曝老婆修行內幕 「為了離開我」

蘇明淵（右）與女兒合唱。蘇明淵提供



「金曲台語歌王」蘇明淵身兼律師身分，將家人、朋友，甚至工作時親耳見聞的訴訟事件當作創作靈感，〈走揣〉靈感則源於太太的信仰，他笑說太太早年可能被自己「欺負」慣了，後來選擇潛心於宗教，家裡甚至不能打蚊子、不能殺螞蟻，這樣的日常轉變引發他對人生苦與樂、修行與解脫的思考，並將這些提問寫進歌裡，更開玩笑說：「可能她一切的修行，都是為了能夠『離開蘇明淵』！」

日前蘇明淵舉辦新台語專輯《主題歌》聽歌會，他分享專輯的開頭源於在生活中經常被問：「能不能幫我寫1首歌？」因此埋下創作契機，題材從跟蹤騷擾案、太太的信仰到遺囑交付、離婚案件等，部分歌曲故事甚至讓觀眾驚呼：「原來背後是這麼可怕的故事。」

廣告 廣告

蘇明淵直言長期在律師與音樂兩個身分間拉扯，笑說雖然早已動了「不想再當律師」的念頭，卻因現實考量仍必須工作，也因此在訴訟案件與人生經驗中，累積了大量真實故事成為了創作靈感，他認為每一道人生刻痕都值得擁有1首「主題歌」，這張專輯正是將這些親見親聞的人物與片段轉化為音樂記錄。

專輯中收錄的〈金手指〉源自1位1949年來台老兵的遺囑案件，當年老兵年近80終身未婚，只帶著1枚為未婚妻準備卻始終未能送出的戒指走過一生，希望透過遺囑完成心中的遺憾。

〈一蕊花〉則邀薩克斯風手謝明諺加入，蘇明淵形容這是一個跟蹤騷擾的故事，被分手的男方因不甘願，天天要求復合並持續跟騷，執著到令人咋舌，甚至買下女方住處附近住所，蘇明淵刻意不先說明情節，只透過歌詞呈現男子對女孩的愛慕，讓製作人笑說：「當時我還刻意把編曲編得很淒美，原來背後是個這麼可怕的故事。」

更多太報報導

《大濛》票房衝破7300萬 柯煒林暖舉連陳玉勳都不知道

林俊傑白富美新歡身家超狂 否認懷孕！被問婚事這樣說

九把刀「把後悔拍成了電影」 柯震東再當高中生無違和