金曲歌王沈文程代言高齡換照政策！ 交通部：明年起滿75歲長者需每3年更新駕照

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

為配合高齡換照政策推動，交通部公路局今（27）日在南投縣竹山鎮紫南宮舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，更邀請金曲歌王沈文程為高齡換照政策代言，讓更多民眾了解明年5月即將上路的高齡換照制度，傳達「提早70來換照、寶島自在趴趴走」的理念。

交通部公路局今（27）日在南投縣竹山鎮紫南宮舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，更邀請金曲歌王沈文程為高齡換照政策代言。（圖／交通部）

根據交通部規劃，新制上路後75歲以上長者則維持每3年換照週期，以「分級關懷、協助安全駕駛」為核心，讓每位長輩都能安心開車、開得更久也更安全；年滿70歲的駕駛人，也需辦理換照，並通過體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗後，即可換發效期至75歲之駕照。

交通部路政及道安司長吳東凌今日在活動現場表示，高齡換照目的是提供長輩一個檢視自身能力、傳達最新交通安全資訊，希望「多一次確認，就多一份安心」，透過這項制度我們希望讓每位長輩能知道自己的身體狀況是否適合開車，也透過課程熟悉最新的交通安全觀念。

公路局說明，此次快閃活動，特別選在紫南宮舉辦，主要因為該地為中部地區重要的民間信仰中心，香客絡繹不絕，長者比例高，且來自全台各地，是接觸目標族群的最佳場域。沈文程親自分享高齡換照流程與自身體驗，並以親切互動的方式，讓民眾能更直觀地了解制度重點與新制內涵。

公路局提醒，高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕車。明年5月起，年滿70歲以上的長者，請於收到監理所、站通知再換照，不需要主動提前申請，以免造成舟車往返的不便。

