金曲歌王沉潛2年宣布喜訊！寄望「湖面起風」：否則一定上訴

蘇明淵（右）日前開心宣布新專輯即將完成。翻攝蘇明淵臉書

「律師歌手」蘇明淵以其深厚唱功及創作實力，獲二座金曲台語歌王獎肯定。沉潛2年，他近日無預警在社群宣布喜訊，不僅提到即將推出全新專輯，更透露其中一首新歌，邀請曾獲金曲獎最佳華語歌手獎的得主合作，強強聯手讓歌迷期待不已。

蘇明淵表示，這張專輯是他近年來最具突破的一次嘗試，不僅創作方向重整、音樂風格更成熟，還邀請華語樂壇重量級人物合作；他今（21日）將率先推出首波合作單曲，幽默說：「我以為這種消息應該像風一樣，至少掀起一點漣漪，結果IG給了我七個讚的湖面，靜到可以照出我尷尬的臉。」

蘇明淵缷下歌手身份時，是一位執業多年的資深律師。翻攝蘇明淵臉書

蘇明淵謙虛表示，希望這次合作的這位重量級音樂人，不要因為自己而被拖累，「這首歌週五上架。如果它依然沒讓湖面起風，那…我一定會上訴」；自嘲式宣傳，展現律師獨特的理性幽默，也引起粉絲熱烈回應。

新專輯即將完成之際，他回憶5年前迎接第一座金曲獎的時刻，「得金曲後人生有一點改變，但沒有翻天覆地。隔天我仍然回去打官司、寫狀，金曲獎不會讓我把事務所關門，也不會讓案件的對造比較講理，但它給了我一件重要的事情，一個理由，讓我可以一直做音樂，而且不覺得自己在做夢」，正因如此，他才有能量一路寫歌到今天。

蘇明淵擁有二座金曲台語歌王獎座肯定。翻攝蘇明淵臉書

對於歷經超過一年多籌備，新專輯即將正式啟航，蘇明淵說，這次專輯能成形，全靠一路陪伴的音樂夥伴們：「謝謝你們讓這張作品一步一步有了靈魂、有了方向。」他也希望，將來可以在最好的時機、最適當的地方，親自向每位夥伴道謝。



