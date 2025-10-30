金曲歌王王俊傑嘉義廟埕開唱 帶領走進台語歌謠時光

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由嘉義縣議員黃啟豪號召舉辦的《門口埕的Melody》，邀請到金曲台語歌王王俊傑攜手視障音樂家溫暖開唱，10月31日與11月1日晚上6點半分別在民雄鄉騎虎王爺廟廣場與新港鄉舊公所前廣場舉行，兩場戶外演出都免費入場，邀請鄉親聆賞曲曲動聽的台語歌謠。而愛心洋溢的王俊傑，10月31日下午兩點還將到若竹兒基金會舉辦公益專場，為這群慢飛天使溫暖開唱 。

縣議員黃啟豪的父親黃尚文擔任嘉義縣議會秘書長期間，舉辦歲末公益音樂會時經常邀請視障樂團演出，也因此與王俊傑結下深厚情誼。王俊傑於第33屆金曲獎榮獲「最佳台語男歌手」，並曾為黃啟豪的首次參選創作主題曲。這回再度合作，黃啟豪希望讓好友的講唱會能走入社區，將溫暖與感動帶給更多人。

自幼全盲、以聲音作為世界主軸的王俊傑，從那卡西樂師、電台琴手、電視樂隊領班到唱片製作人，他以音樂記錄人生，也用生命訴說音樂。這場演出將帶領觀眾穿越時光，回到廣播盛行、三台電視輪播的年代，從那些膾炙人口的旋律與歌詞，重新理解台語歌中隱藏的情感與創作巧思。《門口埕的Melody》不僅是一場音樂會，更是一趟屬於台灣庶民文化的聲音旅程。

這次來嘉舉辦的《門口埕的Melody》，王俊傑將攜手合作超過20年的兩位視障音樂家許宗榮以及金曲獎演奏類得主、豎笛與薩克斯風好手張林峯。3位視障音樂人將以默契取代視線，從若竹兒基金會到熱鬧廟埕，以音符訴說生命的力量，重現台語歌謠風華。

