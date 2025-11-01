金曲歌王王俊傑廟口開唱 重現台語歌謠庶民風華

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣議員黃啟豪邀請金曲台語歌王王俊傑舉辦的《門口埕的Melody》，昨天下午、晚上分別在若竹兒基金會及民雄鄉騎虎王爺廟廣場登場，王俊傑攜手視障音樂家在若竹兒獲得慢飛天使們熱烈共鳴，安可聲不斷，場面感人；在騎虎王爺廟口與鄉親熱情互動，重現台語歌謠庶民風華。今天晚上6點半在新港鄉舊公所前廣場還有壓軸場，黃啟豪籲請錯過前兩場的朋友，把握這難得機會。

金曲歌王王俊傑攜手合作超過20年的兩位視障音樂家，在若竹兒基金會舉辦公益演唱會。(記者蔡宗勳攝)

金曲歌王王俊傑在若竹兒基金會演唱台語歌謠。(記者蔡宗勳攝)

《門口埕的Melody》音樂會，王俊傑攜手合作超過20年的兩位視障音樂家、曾於國家音樂廳演出的許宗榮，以及金曲獎演奏類得主、豎笛與薩克斯風好手張林峯。三位音樂人以默契取代視線，講唱曲目包括〈唱一首歌〉、〈故鄉〉、〈望春風〉、〈苦海女神龍〉、〈一支小雨傘〉、〈惜別的海岸〉、〈懷念的播音員〉、〈素蘭小姐要出嫁〉、〈舞〉、〈人事誰人知母親的名叫台灣〉、〈愛拼才會贏〉、〈小姐請你給我愛〉、〈挽仙桃〉、〈真心換絕情〉、〈心花開〉等耳熟能響的台語金曲，從若竹兒基金會到熱鬧廟埕，以音符訴說生命的力量，

《門口埕的Melody》在嘉義民雄鄉騎虎王爺廟廣場開唱。(記者蔡宗勳攝)

昨午場在若竹兒基金會進行時，慢飛天使們展現高度熱情，不僅拍掌迎合，當唱到他們耳熟能詳的〈心花開〉時，還接力上台載歌載舞，將氣氛炒到最高點。

嘉義民雄鄉騎虎王爺廟廣場坐滿聆聽台語歌謠的鄉親。(記者蔡宗勳攝)

金曲歌王王俊傑攜手合作超過20年的兩位視障音樂家，廟口開唱。(記者蔡宗勳攝)

昨晚在廟口，黃啟豪與王俊傑等人合作演唱〈回鄉的我〉，當熟悉的音樂旋律響起，現場的鄉親們一起合唱，歡樂的氣氛洋溢，此時現場的每位鄉親都是表演者。

