金曲歌王玩股票驚魂！遇大震盪3天賠掉一棟房 不買台積電全因這點
記者鄭尹翔／台北報導
金曲歌王蕭煌奇近日憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，一口氣入圍第37屆金曲獎四項大獎，並宣布將於9月重返台北小巨蛋開唱，可說是事業雙喜臨門。不過比起音樂成績，更讓外界驚訝的是他私下竟是股市投資高手，砸下8位數資金投入股市，還自曝曾在短短3天內賠掉一棟房子的價值，投資經歷相當驚險。
蕭煌奇受訪時透露，自己每天送老婆上班後，上午9點就開始研究股市，靠著收聽財經新聞掌握市場動向。雖然雙眼無法視物，但多年來培養出一套自己的投資邏輯，從短線操作到高價股都有涉獵。他笑說自己其實相當投入股票市場，也因此累積不少經驗與心得。
談到最難忘的投資經驗，蕭煌奇坦言曾遇上市場劇烈震盪，尤其受到國際政經因素影響時，股市連續重挫三天，讓他眼睜睜看著資產快速縮水。他回憶當時心情仍忍不住驚呼：「那三天看數字真的很恐怖，一棟房子就這樣不見了。」雖然最後挺過低潮，但也讓他學到風險控管的重要性。
至於外界最關心的投資策略，蕭煌奇透露自己偏愛高價股操作，但同時強調「有賺就要跑，不要貪心」。他坦言最近就因為一時捨不得出場，結果碰上股市修正，少賺了不少。他建議小資族若想參與高價股，可以透過零股方式降低風險，「一次買10股就好，不要貪心。」至於許多人熱愛的台積電，他則認為比較適合長線投資，因此自己不會把它當成短線操作標的。
除了分享投資心得，蕭煌奇也將重心拉回音樂事業。他表示，這次能以《做一個惜情軟心的人》入圍四項金曲獎已經相當開心，希望能把榮耀獻給一路支持的歌迷與團隊。而全新巡迴演唱會《BRAVO》也將於9月19日登上台北小巨蛋，門票預計6月17日正式開賣，讓歌迷相當期待。
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