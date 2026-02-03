金曲歌王當眾宣洩不滿！「怒吼3個字」家人也在場

陳以恆舉辦出道首場大型專場演唱會。持之音提供

「金曲台語歌王」陳以恆日前舉辦出道首場大型專場演唱會，延續專輯《罐頭塔》中時空封存意象，以「飛行中的隔離狀態」為概念，帶領樂迷進入暫時與外界斷訊的音樂旅程。這也是他獲金曲「最佳台語男歌手」後的首場專場，不僅展現穩定歌王級唱功，更首唱多首新作。

從幽默冷面到細膩創作 魅力吸睛

演唱會以機艙語音開場，提醒觀眾「繫緊安全帶、預告不穩定氣流即將來襲」，陳以恆以〈引水人〉率先登場，接連演唱〈心愛的我會等〉、〈玻璃心〉等作品，並用親民台語與觀眾互動：「逐家食飽未？」展現幽默與貼心。他坦言，這場演出是去年專輯《罐頭塔》封王後首次專場，壓力沈重，但看到滿座現場，他直呼「驚甲欲死」，並將這份肯定化為舞台能量，帶領樂迷體驗獨特飛行音樂旅程。

廣告 廣告

陳以恆舉辦出道首場大型專場演唱會。持之音提供

「三杯雞」新作抒發生活迷惘

最受矚目的橋段為新歌〈三杯雞〉，表面描寫用餐時的荒謬情境，實則象徵對生活中過度干涉者的情緒宣洩。陳以恆帶動全場集體大吼，將壓抑的生活不滿一次釋放，現場氣氛荒謬又充滿張力。他隨後以吉他演唱〈I Never Know〉，分享從追求複雜創作到學會簡單表達生活迷惘的心路歷程，展現從冷面笑匠到細膩創作者的多面向魅力。

演唱會當天，陳以恆特別邀請阿媽及家人到場，宣布「今天阿媽也有到現場看我唱歌！」瞬間引爆全場掌聲，並分享家人觀賞〈三杯雞〉時的歡樂畫面，展現親情溫暖。演出尾聲以〈送客〉作結，陳以恆感性表示：「現場每個人的搖擺與合唱，讓SUB LIVE有魔法。」隨後現場舉辦簽名會，儘管深夜，仍有歌迷排隊至場外，許多老同學、親戚及資深樂迷現身力挺，讓他感動不已。

陳以恆舉辦出道首場大型專場演唱會。持之音提供



回到原文

更多鏡報報導

豬哥亮愛女「右乳冒3公分腫塊」 緊急做穿刺檢查現況曝

前妻越洋設「封口條款」內幕曝光 葉啟田談家人恐掏錢認賠

圍爐再也等不到他！龍千玉淚揭曹西平過年「必做1事」惹鼻酸

被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救