金曲歌王羅文裕爆「為這事被當詐騙集團」 回首來時路感慨發聲

羅文裕是客語金曲歌王，也深入推動客家文化跟歌曲，他策展的「客流感校園演唱會」深耕六年，有孩子王封號的羅文裕開心表示像個孕爸，終於孵蛋有成，很開心彤溫岑也為她們的母校創作校歌，看著參與的歌手與活動一起成長，這個成就感比中樂透還爽啦！而他也驚曝曾被當作詐騙集團的過往。

他表示身為客家人，把推廣客家文化當作是自己的使命，他經常自掏腰包舉辦有獎徵答，一年也至少去10間學校舉辦，但剛接觸學校的時候，還曾被校方質疑以為是詐騙集團，回首從一開始被認為是詐騙，到現在深受校園的歡迎，讓她相當難忘。

而對於參與多次客流感活動，彤溫岑分享校園開唱，有一位妹妹上台演唱，唱到爆哭，後來該學生上官網留言感恩，因為父母反對歌唱，讓她只能將夢想深藏心中，感謝客流感活動，讓她有勇氣開口歌唱，如願圓了多年來的夢想，這些感動也都深藏在羅文裕跟彤溫岑的心中！

提到與小孩互動，孩子王羅文裕笑說小孩是上帝賜給我們家的禮物，非常的感恩，三個孩子都各自有著不同的特質，照顧他們過程，孩子們的狀況百出，有苦有甜，每天像陀螺轉個不停，接完老大又要接老二，每天行程比趕場演出還要緊湊，有時候會感到心力交瘁，但看到寶貝們，所有的辛勞都消散，看到孩子一天天的長大，所以的辛苦都也值得了。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導