金曲歌王翁立友發威！年前尾牙演出大爆滿 親曝過年「招財心法」

四季線上／陳軒泓 報導

金曲歌王翁立友同門師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪開心逛年貨大街採買開運美食，粉絲擠爆現場，翁立友過年前難得有空檔來感受年節喜氣氛圍，他笑說：「我是來當搬運工的，負責幫師妹們扛開運美食戰利品！」，而近來開始注重身體保養的他，挑選過年美食則以健康為首選，他打算買開心果、花生，還有小時候最愛的爆米香當開運零食，也提到爆米香的米字是上方的倒八、中間的十字，和下面正八組合而成，「八十八」代表凡事發發的好兆頭！

林琇琪（左起）、唐儷、翁立友、蕭玉芬一起逛年貨（圖／豪記唱片 提供）

對於馬年沖太歲，翁立友表示每年都會安太歲、光明燈，趕在過年前跟友人專程到鹿港天后宮太歲殿參拜祈福，而近期尾牙演出爆滿的他，透露馬年的演出邀約已排到年底，也隨之曝光 10 月將在馬來西亞雲頂連開兩場個唱的消息，為了儲備好體力，他表示過年會在家中好好休息，和好友們打匹克球放鬆。

翁立友（右2）分享過年計畫（圖／豪記唱片 提供）

談到新年招財撇步，翁立友表示每到過年都有朋友會送錢母，感覺自己很幸運，都受到財神爺眷顧，不過他認為身體健康精神好，心情愉悅，就是最好的招財，「如果身體沒顧好，怎麼招財，健康就是自己的錢母啦！」，近年有感於身體變好的他，對於馬年的期許，也表示會持續健身，保持運動習慣，讓自己有金馬奔騰的動力，用歌聲服務大家。

