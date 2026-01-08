金曲歌王蕭煌奇升格人夫！甜曬婚戒照片閃瞎眾人

「金曲歌王」蕭煌奇在2025年繳出相當亮眼的成績單，不僅參加世壯運奪下金牌，也在北流舉辦出道20週年演唱會《朋友你現在好嗎？》。而2026年才剛開始，他更驚喜宣布成為人夫，至於為何選擇這一天登記結婚，他笑說是因為「剛好沒工作」。

蕭煌奇在臉書驚喜發文，表示「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福」，並曬出妻子與自己的手，手上的戒指相當搶眼。

對此，網友們也紛紛留言道賀，而對於老婆的身分，蕭煌奇表示，兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭。

而為什麼選擇今天登記，蕭煌奇幽默表示，「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了」，也感謝身邊友人的祝福。

