金曲歌王蘇明淵喪父後「人生出現裂縫」 重拾音樂修補遺憾

台語金曲歌王蘇明淵二月面臨父親離世，讓他的人生出現一道難以修補的裂縫，但他重新拾起創作，讓思念、遺憾與悼念化作旋律，並推出新專輯《主題歌》。

相隔兩年蘇明淵回到錄音室，將法庭經驗、生命的刻痕，以溫柔卻帶點反骨的精神完成一張獻給「人」的作品，用成熟卻不失新意的聲音，把故事唱得更靠近現代，完成一次真正的「重新修補與再生」。二度獲得金曲獎的他並不自滿，反而重新回到「學習者的位置」。他深信在這個年紀，最重要的兩件事就是「學習」與「整合」。

蘇明淵開始深入研究錄音軟體、硬體設備操作、聲音設計，也重新思考如何把自己放進新的音樂語境裡。錄音室成為他的第二個事務所，他不只提升自己的技術，也整合身邊優秀的音樂人，一起打造《主題歌》這張更加立體、更多層次的作品。

此外，專輯中蘇明淵二度與女兒蘇柔伊合唱〈過去到這馬〉，以真實且直白的對話方式，呈現兩代之間的衝突、距離與最終靠近。蘇明淵多年忙於事務所，錯過女兒成長的時刻，在錄音室內，他們把那些未曾說出口的情緒拆解、面對，化為一段屬於家人的和解之歌。

蘇明淵將對父親的思念化作旋律。（圖／蘇明淵提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導