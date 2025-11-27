金曲歌王被當「詐騙首腦」 60間學校老師都見過他

羅文裕為推動客家流行音樂被校方當成詐騙。中央客委會提供

金曲歌王羅文裕再報喜訊，策展的「客流感校園演唱會」（暱稱客流感）邁入第6年，他以「孕爸」心情形容成就感。事實上剛起步時，他曾被校方誤以為是詐騙集團，從被懷疑到如今成為校園爭相邀請的「孩子王」，過程勵志。

羅文裕多年來致力推動客家流行音樂走入校園，自創校園巡演「客流感」，每年親自走訪約10所學校，從企劃、執行到舞台搭建一手包辦。他笑說：「客家流行音樂比較冷門，沒關係，我自己來做。」為了提升學生參與度，他甚至自掏腰包準備文具、獎學金作為有獎徵答禮物，沒想到竟意外被誤會。

羅文裕為推動客家流行音樂走進校園。中央客委會提供

羅文裕笑談當年的窘境：「從一開始接觸學校，還曾被校方質疑以為是詐騙集團。」但他並未因此氣餒，反而更加堅定使命。他憑著熱情一間一間跑，將「客流感」從默默無名做到如今成為學界口耳相傳的知名活動、廣受歡迎，點滴過程都令他感動難忘。

6年來，「客流感」已在超過60間學校舉辦，學生們從對客語陌生，到把他的歌曲當成教學與比賽指定曲，更有粉絲從小學生一路追到高中。羅文裕說：「看著孩子從稚嫩到青少年，每次站上台都像看見自己的孩子長大。」除了巡演，他也為台北市大理國小創作全新校歌，形容創作過程就像「孕育生命」般令人感動，而同門的雙人組歌手彤溫岑也跟進，為母校竹北博愛國小創作校歌。

羅文裕為推動客家流行音樂走進校園。中央客委會提供

提到與小朋友們互動，羅文裕分享與自己3個孩子相處點滴：「孩子各有不同特質，照顧他們的過程狀況百出，有苦有甜，每天像陀螺轉個不停，接完老大又要接老二，行程比趕場演出還要緊湊。」雖有時候感到心力交瘁，但看著孩子一天天長大，所有辛苦瞬間消散也都值得，「帶孩子就跟策展一樣，樂於付出，有愛就能看到希望」！



