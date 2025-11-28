金曲歌王證實愛妻罹乳癌二期！近況曝光扛起全家責任 對外力挺客家音樂

記者鄭尹翔／台北報導

金曲歌王羅文裕近年忙於策展《客流感校園演唱會》，深耕校園六年，在推動客家流行音樂的同時，也默默承受家庭的沉重挑戰，羅文裕妻子在生下三寶後，被診斷出罹患乳癌第二期。羅文裕在結婚十週年時公開了這個消息，並表示會和妻子一起面對，承諾會陪伴她度過難關。目前羅文裕暫時減少工作，一肩扛起照顧家庭的責任，同時給予妻子最大的心理支持。

羅文裕攜手彤溫岑二重唱出席創作校歌發表。（圖／中央客委會提供）

儘管生活壓力倍增，他仍堅持走進校園，腳步從未停下。日前與客家甜美女聲彤溫岑二重唱走進北市大理國小，共同發表由他創作的新校歌。看著學生大合唱，羅文裕坦言這份感動像「孕爸看見孩子出生」，讓他在陪伴妻子抗癌的艱難日子裡，更加確信音樂能帶來希望。

羅文裕透露，六年來《客流感》已跑遍60間學校，從一開始被誤以為是詐騙，到如今成為校園熱門活動，許多學生甚至因為演唱會而重新燃起對音樂的夢想。彤溫岑也分享，曾有學生因家人反對唱歌而壓抑夢想，卻在客流感舞台上爆哭後重新找回勇氣，這些故事也成為羅文裕堅持下去的動力。

即使人生面臨更艱難的考驗，他仍選擇把力量投入在熱愛的音樂與推廣客家文化上，「能在校園聽見自己的創作被大聲唱出來，就是最好的回禮。」他說，這些孩子的笑容，也是陪伴他度過低潮最重要的能量。

