金曲歌王赴印尼衰事連發！天災人禍都碰上 全團回國掛病號

黃子軒(右)與印尼音樂家 Rizal Hadi合作推出全新專輯。（圖／內山小文化提供）





黃子軒憑藉專輯《牛騷》奪下2025年金曲獎「最佳客語專輯」與「最佳客語歌手獎」，近日他與山平快樂團 Slow Train 遠赴印尼峇里島，與竹製樂器音樂家 Rizal Hadi 攜手創作並錄製全新專輯《BALI》。出發前適逢印尼局勢動盪，一行人心情忐忑不安；抵達後又連遇豪雨、水災與停電等突發狀況。更慘的是，回國後團員們陸續出現感冒、水痘與蕁麻疹等症狀，讓黃子軒打趣地說：「天災、人禍、病痛都遇上，想必大難不死必有佳作！」

黃子軒透露，雖然錄音恰逢峇里島雨季，但以往頂多遇到小雨，沒想到這次竟是豪雨成災，不得不將原訂表演場地改至下榻的 Villa。誰料 Villa 也因大雨跳電停水，演出最終取消。黃子軒苦笑說：「雖然無法與現場觀眾面對面交流，但錄音工作倒是沒有受到太大影響，反而在傾盆大雨中激盪出呼應當下心境的音樂靈感。」

黃子軒(中)及團員遠赴印尼錄製EP，天災、人禍、病痛全遇上。（圖／內山小文化提供）

新專輯《BALI》以峇里島為名，收錄多首創作曲目。其中〈Discover in the rain〉唱出在錄音期間，經歷截然不同的觀光印象，在傾盆大雨至水災的天氣下，沉澱下的靈魂自我提問與探索；〈Sun Go〉則巧妙運用「山歌」的客語唸法，呼應陰雨綿綿、陽光缺席的日子。曲風上，山平快樂團帶來急促節奏與律動，而 Rizal Hadi 則重新編排混搭子軒的客家山歌吟唱，加入自創樂器 Didgeribone，搖滾奔馳於雨天的音樂氛圍中。

本次合作的 Rizal Hadi，是來自印尼西爪哇的多才多藝音樂家，不僅精通多種樂器、創作歌手與音樂製作人身份，亦是手工樂器製造者與社會運動家。黃子軒在 2024 年台灣巡演中首次遇見 Rizal，被其創新的樂器與跨界曲風深深吸引。兩人將各自文化背景融入創作：台灣客家山歌吟唱、印尼傳統 Gamelan（甘美朗）、Bamboo Lapsteel 與 Didgeribone，由 Rizal Hadi 負責混音，激盪出全新音樂風格。



