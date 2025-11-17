金曲歌王赴印尼遇天災人禍！ 返國團員接連生病「慘況曝」

四季線上／陳軒泓 報導

金曲客語歌王黃子軒近日與山平快樂團 Slow Train 遠赴印尼峇里島，與竹製樂器音樂家 Rizal Hadi 攜手創作並錄製全新 EP《BALI》。出發前適逢印尼局勢動盪，一行人心情忐忑不安；抵達後又連遇豪雨、水災與停電等突發狀況。更慘的是，回國後團員們陸續出現感冒、水痘與蕁麻疹等症狀，讓黃子軒打趣地說：「天災、人禍、病痛都遇上，想必大難不死必有佳作！」

黃子軒與山平快樂團遠赴印尼錄製EP，天災、人禍、病痛全遇上（圖／內山小文化提供）

黃子軒透露，雖然錄音恰逢峇里島雨季，但以往頂多遇到小雨，沒想到這次竟是豪雨成災，不得不將原訂表演場地改至下榻的 Villa。誰料 Villa 也因大雨跳電停水，演出最終取消。黃子軒苦笑說：「雖然無法與現場觀眾面對面交流，但錄音工作倒是沒有受到太大影響，反而在傾盆大雨中激盪出呼應當下心境的音樂靈感。」

廣告 廣告

連日豪雨造成淹水斷電、演出取消，黃子軒激發更多靈感（圖／內山小文化提供）

本次合作的 Rizal Hadi 是來自印尼西爪哇的多才多藝音樂家，不僅精通多種樂器、創作歌手與音樂製作人身份，亦是手工樂器製造者與社會運動家。黃子軒在 2024 年台灣巡演中首次遇見 Rizal，被其創新的樂器與跨界曲風深深吸引。兩人將各自文化背景融入創作：台灣客家山歌吟唱、印尼傳統 Gamelan（甘美朗）、Bamboo Lapsteel 與 Didgeribone，由 Rizal Hadi 負責混音，激盪出全新音樂風格。

黃子軒（右）與印尼音樂家 Rizal Hadi 合作（圖／內山小文化提供）

【看更多】

《冰冰Show》男星示愛白冰冰！台上「告白舉動」太超過 陽帆直呼受不了

方馨為戲「剃光頭」被說作假！ 遭人指出「2疑點」本人不忍揭真相

81歲孫情演唱會「二天連飆3場」創世界紀錄！ 下步計畫曝光高喊「見招拆招」

【頻道熱播】CLASSICA 古典音樂台▶️聆聽經典之聲

【FastTV飛速看】《全能歌手》精彩歌唱選秀立即看！





更多四季線上報導

金曲歌后李竺芯開嗆羅一鈞！ 二人私交曝光 他公開「一事」認：沒聯絡了

陳美鳳喊話唱進大巨蛋！明年「邁入70歲」親曝退休想法：生活有重心

錦雯演八點檔有喜感！ 金馬影后出手「揪做一事」竟成拉鋸戰