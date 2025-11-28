金曲歌王路邊掃街！ 兒女全程陪伴畫面曝光 本人親訴真相感動網

四季線上／陳軒泓 報導

金曲歌王羅文裕近來喜事連連，日前攜手客家甜美女聲彤溫岑二重唱，出席北市大理國小發表最新創作校歌，他開心表示這六年來持續策展《客流感校園演唱會》，全心推動客家流行音樂好感度，「我都暱稱客流感，六年來深耕校園，粉絲都由國小成長到高中，就像自己的孩子般的很有成就感」，他也感謝好友們金曲歌后吉那罐子、星光歌手黃美珍等人熱情力挺，讓客家音樂在校園傳唱。

羅文裕（中）攜彤溫岑二重唱發表為國小創作的校歌（圖／中央客委會提供）

羅文裕提到為學校寫新的校歌創作，感覺很新鮮，之前他曾為自己的母校小學寫過校歌，最近又受邀為大理國小創作，從無到有的創作過程中，自己的作品猶如嬰兒誕生到成長，而看著全校師生大合唱更讓他忍不住泛淚，另外他分享這些年策展的過程，每一年都去10間學校舉辦，也常自掏腰包舉辦有獎徵答，送獎學金與文具禮物給同學，起初他接觸學校還被校方質疑是詐騙集團，直到現在被廣為接受歡迎，這些點滴都讓他感動難忘。

羅文裕六年來持續策展《客流感校園演唱會》（圖／中央客委會提供）

提到與小孩互動，有「孩子王」封號的羅文裕笑說小孩是上帝賜給自己家的禮物，照顧三個孩子的過程，每天像陀螺轉個不停，接完老大又要接老二，行程比趕場演出還要緊湊，有時候會感到心力交瘁，不過看著家中寶貝們一天天的長大，所有的辛苦也都值得，他表示：「帶孩子就跟策展『客流感』活動一樣，樂於付出，有愛就能看到希望！」

羅文裕現在是三寶爸（圖／翻攝羅文裕 WING 臉書）

羅文裕不時會在社群上曬家庭日常，幾天前他分享一家人撿拾路邊垃圾的畫面，起因是當天傍晚老婆接小孩的回家路上，看見路人拖著一大袋垃圾，周圍卻佈滿著碎玻璃，孩子見狀主動向媽媽說要幫忙拿工具打掃路面，羅文裕接到電話後立刻前往現場一起善後，二人被孩子的同理心感動。回想這整件事讓羅文裕有感而發：「身教，永遠重於言教。」，他進一步說：「陪孩子一起做一件對的事、善的事，勝過送他任何禮物。」

