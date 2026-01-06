金曲歌王遭經紀人情勒 苦笑： 不能隨便偷懶

陳以恆將迎來首場個人專場演出。（圖／持之音提供）

金曲台語歌王陳以恆將迎來首場個人專場演出，將於1月30日在SUB LIVE登場，談到這次專場想呈現的概念，他以「旅行」為發想，並以「起飛」為名，這場演出從飛行與時間的意象出發，延伸他作品中一貫關注的孤獨、隔離與觀看世界的方式。他形容飛機用鋁片包覆、橫跨海洋、穿越四季，笑說：「或許因為如此，『鋁』跟『旅』的發音才會一樣。」

陳以恆不會因為成為歌王而有壓力。（圖／持之音提供）

陳以恆表示，自己其實很珍惜這些被隔絕的時光，「在四季之外、雲層之上，那些是時光外的時光。」他認為搭飛機時與外界訊息中斷的感覺，與專輯《罐頭塔》中被封存、與外界時間錯開的狀態十分相似，因此《起飛 Take-Off》可以說是與《罐頭塔》意象的延伸。他也笑說這場演唱會就像是一趟邀請觀眾共同登機的旅程。

廣告 廣告

被外界稱為「新銳台語歌王」，陳以恆坦言並不會因此感到壓力，笑說：「雖然如此，但別人提起來的時候還是挺害羞的。」他透露得獎後最印象深刻的，不是家人或好友的反應，而是平常進出的大樓管理員突然認出他來，讓他當下相當意外。至於身邊最直接的改變，陳以恆笑說：「倒是經紀人在逼我做事的時候，會一直說『欸！你歌王餒』，感覺以後不能隨便偷懶了。」

去年同步入圍金音獎，連續站上不同音樂典禮舞台，陳以恆用一貫的幽默總結收穫：「一次有拿獎回家，一次得到一件可以幫助我不駝背的『挺胸衣』，感覺都很有收穫，不過能得到大家的肯定，無論入圍或得獎，我都很開心！」談到演唱會準備，他透露其實一直很想邀請嘉賓同台，但目前光是練習自己該唱的歌就快要忙不過來，直呼：「真的很苦惱。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地

月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元