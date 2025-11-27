金曲歌王遭誤認詐騙！羅文裕策展傳唱60場 誓當孩子王

羅文裕連續6年策展「客流感校園演唱會」。（圖／中央客委會提供）





金曲歌王羅文裕再報喜訊，深耕6年策展《客流感校園演唱會》，日前開心攜手客家甜美女聲彤溫岑二重唱現身校園，羅文裕開心發表為北市大理國小創作的校歌，開心表示這六年來持續策展《客流感校園演唱會》，全心推動客家流行音樂好感度，「我都暱稱客流感，六年來深耕校園，粉絲都由國小成長到高中，就像自己的孩子般的很有成就感，感謝好友們金曲歌后吉那罐子、星光歌手黃美珍等等，熱情力挺，讓客家音樂在校園傳唱著！」

羅文裕近來喜事連連，日前攜手客家甜美女聲彤溫岑二重唱，出席北市大理國小發表最新創作校歌，而讓羅文裕更驚喜的是彤溫岑二重唱近日也如願的為母校竹北市博愛國小創作校歌，對於參與多次客流感活動，彤溫岑分享校園開唱，有一位妹妹上台演唱，唱到爆哭，後來該學生上官網留言感恩，因為父母反對歌唱，讓她只能將夢想深藏心中，感謝客流感活動，讓她有勇氣開口歌唱，如願圓了多年來的夢想，這些感動也都深藏在我們心中！

羅文裕攜手客家甜美女聲彤溫岑二重唱現身校園。（圖／中央客委會提供）

提到策展甘苦談，羅文裕分享一直秉持著自己的舞台自己搭，執著理念，為推廣客家文化，身為客家人的我，感到驕傲，也是我的使命感，客家歌曲比較冷門，沒關係我自己來做，每一年都去10間學校舉辦，經常自掏腰包舉辦有獎徵答，送獎學金與文具禮物，給現場的同學們，幾乎都供不應求，就這樣的活動從開始的冷門到現在的熱門，從一開始接觸學校，還曾被校方質疑以為是詐騙集團，到現在被廣為接受歡迎，這些點滴都讓我感動難忘！

羅文裕感性提到：「這些年來客流感在60間不同的學校舉辦演唱會，看著大家從對客語的陌生到熟悉，很多學校都將我的歌，做為教學與比賽的指定曲，此外，這六年來，在台下聽我唱歌的小朋友，也都一路成長到青少年，而我在台上演唱，看著大家從童稚的孩童成長到熱血少年，這樣的情形六年來在不同的學校，反覆不停地出現相同情景，被好友們笑說是孩子王的我，非常的有感，很多的辛苦也都值得了！」

而對於創作靈感，羅文裕分說源自於「熱愛」，因為我熱愛生活，熱愛音樂，做一件事情不要想太多啦，先不要想到賺錢，往往當沒有包袱與強烈目的，這樣才能有好的作品，抱著就當先灑下種子，不問何時才結果開花，自2015發行客語專輯到今年剛好滿10年，回首一路走來，許多校園比賽，國中課綱也用了我的創作，希望大家都能傳唱，這就是我的心意！



