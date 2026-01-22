金曲歌王邀新生代合作！霸氣喊話：不用擔心錢的問題

熱狗擔任頒獎人。StreetVoice街聲提供

嘻哈教父MC HotDog熱狗於第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」擔任「年度評審團推薦」獎頒獎人，他盛讚StreetVoice街聲是無數獨立與嘻哈音樂人夢想的起點，熱情邀約音樂人合作：「不要覺得我高不可攀，我很喜歡酷酷的音樂人，我們互相幫忙啊，不用擔心錢的問題，不要害羞，放馬過來！」

華語原創音樂重要平台 StreetVoice街聲自2006年成立至今邁入20週年，21日舉辦第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」，現場眾星雲集，邀請 MC HotDog熱狗、Tizzy Bac、血肉果汁機、黃玠、吳志寧等多位從街聲出發的音樂人擔任頒獎嘉賓，共同見證原創音樂的世代能量。

「金曲歌王」MC HotDog熱狗一上台就引得台下熱烈鼓掌：「今天外面有點冷，大家注意保暖，小心猝死（台下大笑）。街聲是一個很棒的平台，它是很多獨立音樂人夢想的起點，也是很多嘻哈音樂人的起點，像是蛋堡、頑童；甚至張震嶽一直到現在都還在街聲上發表他的Demo。」在短影音的時代，熱狗提醒台下音樂人：「大家不要忘了，音樂永遠才是重點！」

競爭激烈的「年度評審團推薦」獎，最終由野巢、心頭肉MindBodySoul、李竺芯、Gummy B，以及歌曲〈秋夜晚霞〉、〈Rule 男 Freestyle〉、〈WAR & LUV〉獲獎。從熱狗手中接下獎項的李竺芯感性表示，自己第一首上傳街聲的作品是在2012年的低潮時期，街聲一路見證她從無名到站上金曲舞台的過程。

典禮也迎來驚喜嘉賓范曉萱，她以獨立創作人身分鼓勵音樂人，只要音樂能讓自己快樂、讓人生更美好，就值得持續走下去，「為台灣人爭光。」此外，Tizzy Bac頒發年度十大新音樂人、血肉果汁機頒發年度分類榜綜合表現獎，黃玠與吳志寧則頒發年度十大單曲。



