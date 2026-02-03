「金曲歌王」宣洩不滿 集體怒吼3個字

陳以恆日前舉辦「起飛 Take-Off」演唱會。持之音提供



「金曲台語歌王」陳以恆日前舉辦出道首場大型專場演唱會「起飛 Take-Off」，唱到充滿「憤怒」能量的新歌〈三杯雞〉時，他帶動全場集體大吼「三杯雞」，將對現實生活的不滿1次噴發。

陳以恆分享，〈三杯雞〉表面上寫的是吃飯時被人對雞肉去骨、醬汁甜度指手畫腳的「飯桌崩潰」，但實際上更是指涉日常生活中，無論在職場或人際關係裡，總會遇到對他人生活方式過度干涉、愛出主意的人，在他大吼「三杯雞」後，看著台下的反應忍不住笑說：「剛剛看到有人下巴掉下來，但有看到我在IG上的德性，應該就知道這種歌，是遲早而已。在音樂裡、藝術裡展現點憤怒，其實是一件很健康的事。畢竟『現主時』，chill chill的東西實在太多了。」

陳以恆（中）與樂手、歌迷大合照。持之音提供

感性環節，陳以恆一一細數幕後功臣，並特別點名台下的家人，談到家人的回饋，他幽默說：「我媽看完後主動跟我說，這場演出比想像中好看，她原本以為會『吵死人』！」

最後在安可曲〈但係我袂驚惶〉中推向高潮，陳以恆特別選用意味深長的新歌〈送客〉作為全場尾聲，他感性表示：「正式演出是所有彩排裡面，走得最順的1次。謝謝所有參與夥伴獻出燃燒的才華與肝，更謝謝到場所有朋友非常熱情的反饋，大家的搖擺與唱和，讓當晚的SUB LIVE是有魔法的。」

演出結束後，陳以恆更在現場舉辦簽名會，儘管已是深夜，卻仍擠滿排隊人潮，更讓他感動的是台下不少穿著周邊服飾的資深樂迷，「看著這些一路陪我走過來的熟面孔，這種支持是前所未有的感受」。

